NHL-stjernens (20) nye lønnspakke: 900 millioner

Connor McDavid ble kåret til NHLs mest verdifulle spiller siste sesong. Nå blir 20-åringen den best betalte spilleren i verdens beste liga. Edmonton Oilers-kapteinens nye lønnspakke skal være verd nesten 900 millioner kroner.

– Vi jobber fremdeles med saken, sier Connor McDavids agent, Jeff Jackson, til nyhetsbyrået Canadian Press.

Connor McDavid debuterte i NHL sesongen 2015/16. Et kravebensbrudd medførte at han bare spilte 45 av grunnseriens 82 kamper. Siste sesong spilte han samtlige kamper for Edmonton Oilers, som Norges Patrick Thoresen (33) spilte for sesongene 2006–08.

UNG LEDER: Edmonton Oilers-kaptein Connor McDavid (20) feirer et mål mot Anaheim Ducks i NHL-sluttspillets andre runde 5. mai i år. Foto: Chris Carlson , AP

Tre utmerkelser

McDavid ble grunnseriens beste mål-poengjeger med 30 mål og 70 målgivende pasninger. I sluttspillet om Stanley Cup scoret han fem mål og la fire målgivende pasninger i løpet av 13 kamper.

Kanadieren har for lengst levd opp til statusen som arvtager til legenden og tidligere Edmonton Oilers-spiller, Wayne Gretzkys (56), med kallenavnet «The Great One».

– Tenk på det. Oilers-fansen kommer til å få se den nåværende beste spilleren i ishockey i 11 sesonger. De får se han på toppen av karrieren, fra han er midt i og mot slutten av 20-årene, skriver en av Canadas mest respekterte ishockeykommentatorer, Terry Jones, i Edmonton Journal.

Han mener det er viktigere enn størrelsen på lønnsavtalen til Connor McDavids, som vant tre individuelle priser etter NHL-sesongen 2016/17.

6,5 mill. for skøyteavtale

«The Next One», Connor McDavid, har i henhold til NHLs nykommer-tariff bare tjent 925.000 amerikanske dollar per sesong. Det vil si 7,7 millioner kroner etter dagens valutakurs.

Ifølge kanadiske og amerikanske medier, vil det den bli kraftig justerte i forbindelse med kontraktforlengelsen som etter alt å dømme vil være klar for signering 1. juli. Connor McDavid vil fra sesongen 2018/19 motta 13,25 millioner dollar per sesong de neste åtte årene.

Det er totalt 887 millioner kroner, eller 111 millioner per sesong.

Langt fra baskettoppen Montreal Canadiens-backen Shea Weber (31) hadde ifølge NHLPA 12 millioner dollar i lønn siste sesong. Det vil si 100 millioner. Webers lønnsavtale løper over 14 år og er verd 920 millioner kroner totalt. Los Angeles Kings slovakiske kaptein, Anze Kopitar, tjente 117 millioner sesongen 2016/17. Jonathan Toews og Patrick Kane i Chicago Blackhawks: 115,5 millioner hver sesongen 2016/17. Utbetalingene fra totallønnen varierer imidlertid fra det ene året til det andre. Connor McDavids lønn er «lav» i sammenligning med utbetalingene til stjernespillerne i baseball, basketball og amerikansk fotball. Med 111 millioner per sesong er han på 89. plass i baseballigaen MLB, 75. plass i basketligaen NBA og 23. plass i NFL, den amerikanske fotballigaen.

Det er ren lønn fra Edmonton Oilers. I tillegg kommer inntekter fra rundt 10 personlige sponsorer. Utstyrsavtalen hans med en skøyteprodusent skal være verd 6,5 millioner kroner per år etter dagens kurs.

Lønnstak: 655 mill.

Dermed blir Connor McDavid NHLs best betalte spiller. For øyeblikket har Chicago Blackhawks-stjernene Jonathan Toews og Patrick Kane høyest snittlønn, med 88 millioner kroner hver per sesong frem til 2023.

I sammenligning tjener Mats Zuccarello 4,5 millioner dollar – 37,7 millioner kroner – per sesong i New York Rangers. Zuccarellos (29) nåværende fireårs kontrakt utløper etter sesongen 2018/19.

Edmonton Oilers best betalte spiller er Milan Lucic (29). Kanadierens sesonglønn 2017/18 er ifølge spillerforeningen NHLPA 67 millioner kroner.

Connor McDavids rekordlønn vil utgjøre nesten 18 prosent av Edmonton Oilers lønnsbudsjett fra 2018/19-sesongen, forutsatt at NHLs lønnstak per klubb holder seg på nåværende nivå – 655 millioner kroner.

PS! Connor McDavid var alene om å oppnå 100 målpoeng etter 82 grunnseriekamper siste sesong. Ifølge cbc.ca har bare fem spillere oppnådd det de siste 20 årene i NHL: Sidney Crosby, Mario Lemieux, Jevgenij Malkin, Jaromír Jágr – og «vidunderbarnet» Connor McDavid.