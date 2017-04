NHL-stjerne tror OL-nekt bare er bløff: – Jeg bryr meg ikke. Jeg drar

Flere stjernespillere har allerede sagt at de vil reise til OL i 2018 til tross for at NHL ikke frigir dem. Men den russiske hockeyhelten Alex Ovetsjkin tror OL-nekten uansett bare er en bløff fra NHLs side.

– Situasjonen er den samme som den var før Sotsji-OL. De prøvde å få i stand noen avtaler. Jeg er ganske sikker på at dette ordner seg snart, og at alt blir bra. Alle vil gjøre en stor «story» ut av dette, og det er planen deres, sier Ovetsjkin ifølge TSN.

Mandag kveld ble det klart at NHL ikke kommer til å frigi spillere til neste års OL i Sør-Korea. Bakgrunnen er at IOC ikke lenger ønsker å betale for spillernes reiser, forsikringer og opphold, slik de har gjort siden OL i Nagano i 1998.

NHL varsler derfor nå at det ikke vil bli noen pause i ligaspillet for å gjøre rom for OL neste vinter, og nyheten har skapt bølger i hockeyverdenen. Ovetsjkin, som er en av de aller største i NHL-sirkuset, er klar i sin tale. Han reiser uansett.

– Det dreier seg om landet mitt. Jeg tror alle vil spille OL. Noen kan si at jeg ikke skal reise, men jeg bryr meg ikke. Jeg drar.

– Tror det ikke før jeg får se det



Ovetsjkin, som spiller for Washington Capitals, får støtte av klubbeier Ted Leonsis.

– Hvis Ovetsjkin, Braden Holtby og Nick Bäckström kommer og sier «vi vil reise for å spille for landet vårt» – hvordan kan jeg si nei? Jeg kan bli bøtelagt. Jeg kan bli straffet på et eller annet vis. Men jeg er på lag med Nick, Braden og Alex, sier Leonsis.

Og Russland vil antagelig få enda flere NHL-spillere i OL-troppen:

– Hvis Russland trenger oss, så klart. Det ligger i hjertene til det russiske folket, sier Capitals-spiller Evgenij Kuznetsov.

I likhet med Ovetsjkin er det flere som lurer på om NHL-nekten er et taktisk utspill.

– Jeg tror det ikke før jeg får se det, uttaler Canucks Henrik Sedin ifølge TSN.

– Jeg vet ikke om dette er en bløff eller hva det er, sier Avalanche-spiller Matt Duchene.

Selv om det er flere spillere som truer med å reise likevel, til tross for en eventuell nekt, er det andre som er mer lunkne.

– Jeg har helt ærlig ikke tenkt så langt. Det er en vanskelig situasjon. Jeg vet at det er flere som allerede har sagt at de vil reise uansett hva, men jeg er ikke sikker på om jeg er komfortabel med det, sier Sidney Crosby.

For Norges del vil en NHL-nekt innebære at Mats Zuccarello og Andreas Martinsen ikke blir å finne i den norske OL-troppen, noe landslagssjef Petter Thoresen beskrev som «ekstremt synd» overfor VG i går.

Kan få konsekvenser



Hockeyreporter Frank Seravalli har i TSN spekulert i hva slags grep NHL kan tenkes å ta for å straffe spillere dersom de velger å reise til OL og trosse ligaens nekt. Blant annet skisserer han at det kan være aktuelt for NHL å utestenge spillere for resten av sesongen dersom de drar til Sør-Korea, noe som også vil inkludere sluttspillet.

En annen mulighet kan være at en spiller anklages for kontraktsbrudd, slik han ville blitt dersom han dro for å spille for en hvilken som helst annen klubb. Men Seravalli tror ikke det er spesielt aktuelt, siden en klubbeier som Leonsis i Washington Capitals uttaler at han faktisk vil støtte en spilleravgjørelse om å reise til OL.

Da er sannsynligheten liten for at klubben i etterkant vil terminere spillerens kontrakt.

Deretter følger Seravalli opp med å dra det enda lenger – NHL-sjef Gary Bettman har fullmakt til å ilegge en klubbeier bot dersom klubben selv ikke straffer en spiller. På det viset kan en NHL-klubb til syvende og sist være tvunget til å nekte spillerne sine å dra, for å unngå gedigne bøter.