NHL-Martinsen og Avalanche brøt tung tapsrekke

Etter seks strake nederlag kom endelig triumfen for Andreas Martinsen og Colorado Avalanche.

– En solid bortekamp. Det er ikke lett å komme hit å vinne, sa lagets trener Jared Bednar til Denver Post.



Det har han helt rett i. For Boston Bruins på sin side hadde seks strake seire før møtet med Colorado. I natt så det ikke slik ut. Matt Duchene og Nathan MacKinnon sikret bortelaget en 2-0-ledelse før første pause.

I andre periode scoret John Mitchell og Carl Söderberg for gjestene, mens David Pastrnák sto for begge de to målene til Boston, som også kom i andre periode. I den tredje gjorde Colorado-målvakt Calvin Pickard en god jobb i buret, og sikret seieren.



– Nå forsvant vektene fra skuldrene mine, beskrev John Mitchell til samme avis, etter at han endte en periode på 19 kamper uten poeng.

– Jeg skulle jo ønske vi vant 3- eller 4-0 jeg, men dette var en solid seier. Jeg likte veldig godt måten vi spilte på, fortsatte 31-åringen.

Andreas Martinsen spilte 7 minutter og 19 sekunder av oppgjøret.

Laget ligger fortsatt et godt stykke bak i kampen om sluttspillplass til våren.

Zuccarello-assist



Også for New York Rangers ble det en fin kveld. De har fått en solid start på sesongen, og fortsatte med seier over Winnipeg Jets.



Mats Zuccarello fikk med seg en assist da Chris Kreider sendte laget i føringen i overtall åtte minutter ut i første periode.

SANKER POENG: Mats Zuccarello med målpoeng nummer 18 for sesongen. HAn har dog en måltørke på elleve kamper. Foto: Ole Kristian Strøm , VG



I den andre utlignet Mark Scheifele for hjemmelaget. Rangers hadde likevel et lite overtak på kampen, men måtte vente lenge før avgjørelsen kom. I tredje periode med ett minutt og ni sekunder igjen ble det scoring. I overtallspillet satte Kevin Hayes inn 2-1. Revansjen etter det sure tapet mot New York-rival Islanders tirsdag kveld, var et faktum.



Zuccarello fikk 17 minutter og 40 sekunder istid.



Rangers har nå 18 seire på 28 kamper så langt.