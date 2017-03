NHL-Martinsen byttet bort rett før deadline: Gleder meg veldig

Andreas Martinsen (26) varmet opp sammen med lagkameratene i Colorado Avalanche da han ble tatt til siden og fikk beskjed om at han var byttet bort til Montreal Canadiens.

– Jeg skjønte fort hva det var. Det var veldig overraskende, men jeg gleder meg veldig. Nå sitter jeg her i Ottawa og venter på at jeg skal bli hentet. Det er bare to og en halv times kjøring til Montreal, sier Andreas Martinsen på telefon til VG.

Deadline for overganger i NHL før sluttspillet om Stanley Cup var klokken 15.00 lokal østkysttid i USA og Canada onsdag. Det vil si klokken 21.00 norsk tid. Colorado Avalanche skal spille mot Ottawa Senators i Ottawa torsdag. Avalanches trening onsdag var utsatt til klokken 15.00 på grunn av overgangsdeadlinen.

En av de største Montreal Canadiens var med å stifte NHL og har vunnet sluttspillet om Stanley Cup 24 ganger, de to siste i 1986 og 1993. Etter 64 kamper denne sesongen topper Montreal Canadiens Atlanterhavsavdelingens divisjon Øst, foran Ottawa Senators, Boston Bruins og Toronto Maple Leafs. I totaltabellen (30 lag) er Montreal på 8. plass, tre poeng bak New York Rangers på 6. plass. Colorado Avalanche er fortsatt i bunn av tabellen og NHLs dårligste lag med kun 17 seirer etter 61 kamper.

Beste som kunne skje



– Vi spilte «two touch» i gangen utenfor garderoben i hallen (i Ottawa) da en leder fra laget kom bort til meg og sa at jeg måtte bli med ham. Nå skjer det faktisk, tenkte jeg. Nå blir jeg «traded» (byttet bort). Jeg tenkte «hvor skal jeg», og så fikk jeg raskt beskjed over telefon fra (general manager) Joe Sakic om at jeg skulle til Montreal Canadiens, forteller Andreas Martinsen.

Bakgrunn: – Deilig å ha det i boks

I stedet for å spille mot Ottawa torsdag, skal han altså ikle seg Montreal Canadiens røde klubbdrakt for å spille mot Nashville Predators i Montreal torsdag.

– Det kunne ikke blitt bedre. På en topp 10-liste over klubber jeg ville til, hadde Montreal og New York Rangers vært på topp. Montreal har et bra lag og er på vei inn i sluttspill. Nå må jeg vise meg frem i to måneder, slik at jeg får en ny kontrakt for neste år, sier Andreas Martinsen.

Møter Zucca lørdag

Kommende lørdag skal Montreal Canadiens til New York for å spille mot Mats Zuccarellos Rangers i Madison Square Garden. Det er et toppoppgjør, og det vil være noe helt annet enn Martinsen og Colorado har opplevd de siste månedene. Colorado Avalanche har stor sett tapt og ligger helt på bunn av NHLs totaltabell.

– For meg var jo ikke byttet så verst, sier han og ler.

– Det er verre for han som ble byttet mot meg, forklarer han.

Sveitsiske Sven Andrighetto måtte forlate tradisjonsrike Canadiens og hockeygale Montreal til fordel for Avalanche og «lunkne» Denver. Andreas Martinsen må på sin side vente en stund før han får se samboeren Camilla Jørgensen og deres fem måneder gamle datter «hjemme» i Denver.

Leste du denne? Ble far foran NHL-premieren

SNARLIG GJENSYN: Andreas Martinsen spilte mot Pekka Rinne (t-v) og Nashville Predators 23. februar. I morgen, torsdag, møtes de igjen - men da har Martinsen på seg Monterals klubbdrakt. Foto: Mark Humphrey , AP

Etter hjemmekampen mot Nashville skal Montreal spille fire bortekamper mot Rangers, Vancouver, Calgary og til slutt Edmonton søndag om halvannen uke.

– De blir der i alle fall en uke, så får vi se hva vi gjør etter roadtrip'n (bortekampene), sier Andreas Martinsen.

Bakgrunn (VG+): VG vurderte NHL-lagene foran sesongstart

Montreal: Fire nye



Han vedgår at den siste tiden som Colorado-spiller har vært tøff.

Den siste timene foran før overgangsvinduet lukket, fulgte Martinsen og lagkameratene hans med på liveoppdateringene fra overgangssirkuset. Han sier at han er overrasket over at det kun var ham selv og veteranen Jarome Iginla (til Los Angeles Kings) som ble byttet bort.

Bakgrunn: Zuccarello på historisk straffe-topp

Montreal Canadiens byttet på sin side til seg fire spillere onsdag. Andreas Martinsen forteller at han i et par måneder fra sin agent «har hørt om» andre klubber som kunne være interessert i å hente ham før deadline. Montreal Canadiens var ute etter en eller flere store spillere, og fikk storvokste Martinsen i bytte mot «lille» Andrighetto.

– Det er bra at det vil være flere som er i samme situasjon som jeg når jeg kommer dit, sier Anderas Martinsen - som fikk en prat med Colorado-trener Jared Bednar før han sa farvel til eks-lagkameratene i Avalanche.

– Han sa at han hadde vært veldig fornøyd med mitt spill i det siste, og at det var det beste han hadde sett av meg. Så ønsket han meg lykke til videre, forteller Andreas Martinsen.

PS! Andreas Martinsen er første norske spiller i Montreal Canadiens, som har kjente spillere som backen Shea Weber, keeper Carey Price, russiske Alexander Radulov, tsjekkeren Tomas Plekanec og kapteinen Max Pacioretty.