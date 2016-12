NHL-legenden kan skrive historie før han fyller 45 år

NHL-stjernen Jaromír Jágr kommer til å bli tidenes nest beste målpoengjeger i NHL – bak legenden Wayne Gretzky (55) – før han fyller 45 år om to måneder.

– For meg er det som å bli nummer én, fordi jeg egentlig ikke regner med Wayne Gretzky. Jeg mener at han var fra en annen planet. Han var ikke fra denne. Uansett hva han gjorde, er det umulig å slå, sier Florida Panthers-løperspilleren Jaromír Jágr i et intervju publisert av Det internasjonale ishockeyforbundet.

OL-gull 1998 Jaromír Jágr Florida Panthers, NHL Født: 15. februar 1972 i Kladno i daværende Tsjekkoslovakia Høyde/vekt: 189 cm/102 kilo (offisielt; har vært på slankekur den siste tiden for å tilpasse seg den moderne, kvikkere stilen i NHL) Tidligere NHL-klubber: Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils # Vant gull med Tsjekkia i Nagano 1998 da alle deltagernasjonene for første gang kunne ha med NHL-spillere i OL # Vant VM-gull med Tsjekkia i 2005 og 2010 # To ganger sluttspillmester - Stanley Cup - for Pittsburgh Penguins 1991 og 1992

Tsjekkiske Jagr, som debuterte i VM for hjemlandet i 1990 da det het Tsjekkoslovakia, har gjort 1883 målpoeng (mål, pluss målgivende pasninger) i NHL. Mark Messier (55), som la opp for snart 12 år siden, står oppført med 1887 målpoeng.

Mot Martinsen lørdag



Uslåelige Wayne Gretzky gjorde 2857 målpoeng i løpet av sin 20 år lange NHL-karriere.

Mål og målgivende pasninger i sluttspillet om Stanley Cup er ikke inkludert.

Jaromír Jágr, som debuterte i NHL for Pittsburgh Penguins sesongen 1990/91, har scoret seks mål og lagt ni målgivende pasninger etter 29 kamper for Florida Panthers denne sesongen. Han har gjort tre målpoeng på de fire siste kampene.

Jagr, født 15. februar 1972, og hans Panthers spiller borte mot Minnesota Wild natt til onsdag, Winnipeg Jets med det finske vidunderbarnet Patrik Laine (18) natt til fredag og Andreas Martinsens (26) Colorado Avalanche natt til lørdag norsk tid.

Jaromír Jágr, lett gjenkjennelig med typisk hockeysveis, kan med andre ord gå forbi Mark Messier før uken er over.

– Han var en veldig god skøyteløper og en stor leder. Han var tøff å spille mot fordi han kunne slåss. Han var en ganske «stygg» (dirty) spiller, åpenbart på en god måte. Sporten har endret seg. Det som var lov den gang, ville ikke være det nå. Men han var god på skøyter, det ga ham et stort fortrinn, sier Jaromír Jágr om Mark Messier.

Zucca var tre år



Panthers' 30. kamp blir Jagrs grunnseriekamp nummer 1659 i NHL. Til sammenligning: Mats Zuccarello (29) har spilt 338 grunnseriekamper. Begge, Jagr og Zuccarello, har i tillegg spilt i Russland-baserte KHL.

Tsjekkeren spilte tre sesonger for Avangard Omsk (145 målpoeng på 155 kamper) før han gjorde comeback i NHL for Philadelphia Flyers i 2011, sesongen etter Mats Zuccarellos NHL-debut for New York Rangers. Nordmannen spilte én sesong for Metallurg Magnitogorsk før han kom tilbake til Rangers mot slutten 2012/13-sesongen.

HENGER MED: Jaromír Jágr (snart 45, t.v.) i duell mot NHLs største stjerne, Pittsburgh Penguins Sidney Crosby (29), 25. oktober i Pittsburgh. Foto: Fred Vuich , AP

Mats Zuccarello var så vidt fylt tre år da Jagr umiddelbart slo gjennom i NHL, i spann med Mario Lemieux (51) – datidens superstjerne sammen med Gretzky.

Jaromir Jagrs enestående karriere i verdens beste liga kan illustreres ved at han – når han møter Winnipeg Jets om to dager – i NHL har spilt mot spillere som er født i 1951 (Guy Lafleur for eksempel) og Winnipegs Patrik Laine (født 1998).

Jaromír Jágr har ingen planer om å legge opp.

– Jeg vil spille til jeg er 50 år, kanskje lengre, uttalte han til NorthJersey.com for to år siden da han spilte for New Jersey Devils.

– Til jeg dør



I fjor sa han i et intervju med Sportsnet.ca at han vil spille til han dør.

Det er også usannsynlig at han noen gang vil bli forbigått som tidenes nest beste målpoengjeger i NHL.

37 år gamle Joe Thornton er nærmest. San Jose Sharks-spilleren ligger over 500 målpoeng bak Jagr, mens dagens superstjerner Sidney Crosby (29) og Alexander Ovetsjkin (31) ennå ikke har nådd 1000 målpoeng.

Jaromír Jágr har imidlertid spilt sin siste landskamp for Tsjekkia. Det gjorde han i VM på hjemmebane våren 2015. Etter turneringen ble han valgt til VMs mest verdifulle spiller.

PS! Mats Zuccarello og hans New York Rangers kan vinne sin fjerde kamp på rad, mot Chicago Blackhawks hjemme i Madison Square Garden natt til onsdag. Henrik Lundqvist (34) er henvist til reservebenken for fjerde kamp på rad, til fordel for finske Antti Raanta (27).