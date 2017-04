NHL-keeper kollapset på isen

(New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 0-3) NHL-oppgjøret var kun syv minutter gammelt da Flyers-målvakt Michal Neuvirth kollapset på isen.

Det så svært dramatisk ut da den 29 år gamle målvakten plutselig lå på ryggen foran eget mål.

Like etter at reprisene av Flyers 1-0-scoring rullet over skjermet, kunne man se Neuvirth ligge langflat på isen.

Et kamera i taket fanget bildene av Neuvirth, som uten forsvarsel eller spiller i nærheten plutselig faller tilbake på ryggen.

Tsjekkeren var tydelig bevisstløs, og legepersonellet i hallen stormet til.

Etter 30 sekunder viste Neuvirth livstegn da han beveget på bena.

Fire minutter senere ble målvakten trillet ut på båret. På vei ut av hallen løftet han venstrehånden som en hilsen til publikum, før han ble transportert videre til sykehuset i Pennsylvania.

Mer NHL: Ekspert: Zucca må få hvile

– Utrolig skummelt

– Det er selvfølgelig utrolig skummelt når man ser at målvakten din kollapser på den måten, sier Flyers-spiller Chris VandeVelde til ESPN.

– Jeg var veldig glad for å se at han beveget seg da han ble rullet av isen, fortsatte VandeVelde, som la til at han ikke hadde fått med seg akkurat hva som hadde skjedd.

– Vi har tatt alle forhåndsregler ved å sende ham til sykehus. Alt ser fint ut så langt, sier Flyers-manager og tidligere målvakt, Ron Hextall, ifølge ESPN.

Neuvirth er imidlertid uaktuell til oppgjøret mot Mats Zuccarellos New York Rangers natt til søndag norsk tid.

VG+: Hvor god er Zuccarello?

TRILLES UT: Michal Neuvirth løfter venstrearmen mens han trilles ut på en båre av helsepersonell i hallen i Jersey. Foto: Tom Mihalek , AP

– En virvelvind av følelser



29-åringen rakk å notere seg for seks redninger i løpet av åpningsminuttene før han kollapset.

Inn for Neuvirth kom Anthony Stolarz. Han stoppet 26 skudd, og var sterk delaktig i at bortelaget tok med seg en trygg 3-0-seier.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det var en virvelvind av følelse, og jeg er bare glad for at «Neuvy» har det bra, og at vi klarte å vinne for ham.



PS! Andreas Martinsen fikk 12 minutter på isen for Montreal Canadiens natt til søndag. Canadiens vant 2-1 etter forelenging mot Tampa Bay Lightning.

Norsk hockey: Stavanger tok første finale-stikk