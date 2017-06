P.K. Subban (28) ble enda mer populær da han ga 85 millioner til barnesykehuset i Montreal. Noen måneder senere ble han byttet bort til Nashville, der han nå kan vinne Stanley Cup og som første fargede bli kåret til sluttspillets beste spiller.

– Vi skal vinne neste kamp, og så tar vi det derfra, sa P.K. Subban nærmest beleiret av journalister i Nashville Predators' garderobe etter kamp to i NHLs sluttspillfinale om Stanley Cup.

Bakgrunn: Nektet å ta på pokalen – Nashville til Stanley Cup-finalen

Regjerende mester Pittsburgh Penguins har vunnet de to første kampene i best av syv-serien. Begge på hjemmebane, mot spillets gang som det heter.

Pernell-Karl Sylvester P.K. Subban Klubb: Nashville Predators Født: 13. mai 1989 i Toronto Høyde/Vekt: 183 cm/95 kilo Årslønn: 76 millioner Meritter: Seks sesonger i Montreal Canadiens, en i Nashville Predators. OL-gull med Canada i 2014, gull i junior-VM 2008 og 2009. Tatt ut til NHLs All Star Team to ganger (2013 og 2015)

P.K. Subban og Predators må i henhold til så å si alle historiske fakta vinne de to neste kampene – hjemme i Nashville natt til søndag og tirsdag norsk tid – for å ha en sjanse til å heve Stanley Cup-pokalen for første gang i klubbens 20 år lange historie.

85 mill. til sykehus



P.K. Subban vet det, og han kvier seg ikke for å si det offentlig.

Pernell-Karl Sylvester Subban er, ifølge NBC, en av 11 fargede spillere i NHL for øyeblikket. Faren og moren kom til Canada fra Karibia, P.K. er født i Toronto. Han har alltid vært «outspoken» og åpenbart glad i å vise seg frem; i klesveien og i form av en uortodoks og offensiv stil på isen.

For tre år siden ble han belønnet for det.

Montreal Canadiens, NHLs mestvinnende klubb, ga den fargerike backen en åtteårskontrakt verd 72 millioner dollar. Det vil si snaut 610 millioner etter dagens valutakurs. Høsten 2015 besluttet han å donere 85 millioner kroner til barnesykehuset i Montreal.

Bakgrunn: Den største donasjonen gitt av en kanadisk idrettsutøver

I slutten av juni – to dager før hans «ingen overgang»-klausul ville trådt i kraft – byttet Montreal Canadiens ham med fire år eldre Shea Weber (32) fra Nashville Predators.

Krever oppmerksomhet



– Akkurat nå går jeg til en klubb som vil ha meg, uttalte P.K. Subban til Montreals presse og fans fra sitt ferieopphold i Paris.

Roy Ulvmoen følger Montreal Canadiens tett. Han mener årsakene til at P.K. Subban ble byttet bort var mange. Montreal Canadiens, som norske Andreas Martinsen (26) spilte 11 kamper for denne sesongen, er kjent for å være «en stolt klubb» som setter laget foran alt.

Det er med andre ord ikke plass til spillere som tar stor plass.

– P.K. Subban tiltrekker seg mye oppmerksomhet. Slike spillere er en nytelse for fans og interesseren rundt NHL, men dessverre passer det ikke Montreals profil. Han reklamerte for et eget klesmerke og seg selv med «PK76». Mange vil nok hevde at det var egoistisk med tanke på at han skulle være klubbens profil, sier Roy Ulvmoen til VG.

– Spillestilen hans var årsak til en del frustrasjon i laget og passet ikke med måten det skulle opptre på isen. Han er en kreativ back som spiller med høy risiko. Han skaper mye offensivt. Men Montreal Canadiens daværende trener, Michel Therrien, var ikke tilhenger av en slik stil, forklarer Ulvmoen.

Slåss med Malkin



ALT I ORDEN: P.K. Subban spilte sin første kamp mot Montreal Canadiens i begynnelsen av mars etter overgangen til Nashville Predators i fjor sommer. Her under pressekonferansen foran gjensynet med gamleklubben. Foto: Ryan Remiorz , AP

Nashville Predators har bare tapt en av åtte kamper på hjemmebane i sluttspillet denne sesongen. P.K. Subban hadde målgivende pasning da Predators tapte første finalekamp 3–5 for Pittsburgh Penguins med superstjernen Sidney Crosby (29).

Leste du denne? Nå er verdens beste bedre enn noen gang

P.K. Subban scoret også et mål. Men det ble annullert.

I kamp to ble han forbannet da Pittsburghs Jevgenij Malkin sa noe til ham på russisk. Det førte til slagsmål mellom de to, i reklamepausen. Ifølge P.K. Subban hadde de terget hverandre gjennom hele kampen.

– Jeg spiller også sammen med noen russere. Jeg likte ikke det han sa, så jeg sa noe tilbake – og så satte vi i gang (slagsmålet), forklarte P.K. Subban etter 1–4.

På 18 kamper i sluttspillet har han scoret to mål og lagt ni målgivende pasninger.

PS! Ifølge NBC ønsker ikke P.K. Subban å bli omtalt som «en svart (black) ishockeyspiller». I saken «Fem ting du bør vite om hockeystjernen P.K. Subban» mener det amerikanske nettstedet at det er vanskelig å unngå. I NHLs hundre år lange historie har kun 87 fargede spillere vært på isen i verdens beste ishockeyliga.