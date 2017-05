Nektet å ta på pokalen - Nashville til Stanley Cup-finalen

(Nashville Predators-Anaheim Ducks 6-3/4-2 i kamper) Tradisjonen tro touchet ikke Nashville-kaptein Mike Fisher pokalen som bekrefter at de er klar for Stanley Cup-finalen etter den avgjørende seieren over Anaheim Ducks på hjemmebane.

Colton Sissons gjorde hat trick og Nashvilles finske keeper, Pekka Rinne, reddet 38 skudd da «rovdyrene» slo Espen Shampo Knutsens første NHL-klubb i kamp seks i semifinalen i sluttspillet om «verdens styggeste trofé», Stanley Cup.

Nashville Predators vil møte regjerende mester Pittsburgh Penguins eller New York Rangers banemenn, Ottawa Senators, i finalen. Slår Sidney Crosby og Penguins Erik Karlssons Senators på hjemmebane natt til onsdag, blir finalen Nashville-Pittsburgh.

Armlengdes avstand



Pittsburgh leder 3-2 i kamper, slik Nashville gjorde det foran oppgjøret mot Anaheim i natt.

Da den saken var klar, fikk Nashville-kaptein Mike Fisher - sivilt antrukket på grunn av en skade - overrakt Clarence S. Campbell-trofeet sammen med lagkameratene ute på isen i Bridgestone Arena.

Uten skøyter på bena var han påpasselig med å støtte seg til lagkameratene, og ikke pokalen som er beviset på at Nashville med semifinaleseieren i sluttspillet er vinner av Vestdivisjonen (Western Conference) i NHL. Lagkameratene holdt seg også på armlengdes avstand til Clarence S. Campbell-pokalen.

Ifølge NHL.com var det en klok beslutning, ikke å røre den store pokalen stående på en pidestall.

De siste fem sesongene har kapteinen for vinneren av Vestdivisjonen ikke rørt pokalen. Fire av disse lagene har deretter vunnet Stanley Cup-finalen: Chicago Blackhawks i 2015, Los Angeles i 2014 (da de slo Mats Zuccarellos New York Rangers i finalen), Blackhawks i 2013, Kings i 2012.

Omvendt Crosby



I fjor våget heller ikke San Jose Sharks-kaptein Joe Pavelski å ta på Clarence S. Campbell-pokalen. Men da tapte Sharks for Pittsburgh Penguins, Østdivisjonsvinneren, i finalen.

Inkludert Predators i natt, har de siste 12 vinnerne av Western Confernce ikke tatt på pokalen, i ren overtro, skulle man tro.

Pittsburgh Penguins-kaptein Sidney Crosby har ikke samme holdning. Da Penguins vant semifinalen i fjor, løftet han Prince of Wales-pokalen, gitt til vinneren av Østdivisjonen.

Det gjorde han også i 2009, før Penguins slo Detroit Red Wings i finalen.

Da han ikke våget å røre den året før, tapte Penguins for Red Wings i finalen om Stanley Cup.