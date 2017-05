(New York Rangers - Ottawa Senators 2-4, 2-4 sammenlagt) Sluttspillet er over for Mats Zuccarello etter at Rangers tapte på hjemmebane natt til onsdag.

– Jeg føler at vi gir bort denne sluttspillserien. I fem-mot-fem føler jeg at vi var det beste laget, men det var ikke godt nok, sier Zuccarello, som hadde en assist i nattens kamp.

Ottawa tok kommandoen fra start. Etter første periode sto det 2–0 til gjestene ved Mike Hoffman og Mark Stone. Midtveis i andre periode fikk Rangers nytt håp da Mika Zibanejad reduserte til 1-2, men kun minutter senere ga Erik Karlsson bortelaget en ny tomålsledelse.

Leste du denne? Zuccarello har fått mentor -og lederrolle i Rangers

Rangers-ving Chris Kreider knappet inn på ledelsen bare 50 sekunder ut i tredje periode, men selv om hjemmelaget jaget utligning kom de ikke nærme nok. I sluttsekundene satte Jean-Gabriel Pageau spikeren i kista med 4–2 i åpent mål.

– Det mest irriterende er at hadde vi spilt sånn som vi gjorde i tredje periode i hele serien så hadde vi vunnet i fire kamper, sier Zuccarello.

Forrige kamp: Rangers rotet vekk ledelsen to ganger i ellevilt drama

Spolerte sjanser

Rangers hadde gode muligheter til å hente seg inn i nattens kamp, men det er først og fremst de spolerte sjansene fra tidligere i sluttspillrunden som vil plage spillerne om nettene.

– Man jobber jo 90 kamper i året for å komme hit, og så føler man at man pisser det bort. Det er frustrerende. Det kommer nok til å ta litt tid, sier Zuccarello.

New York-laget ledet i sluttminuttene i både kamp to og fem, men begge gangene snudde Ottawa til seier.

– Vi fortjener ikke å vinne når vi roter bort sånne ting. All ære til Ottawa. De får ha lykke til, sier Zuccarello.

Bakgrunn: Hvor god er Zuccarello?

Bestekameraten

Ni minutter ut i kampen fikk Zuccarellos gode venn og tidligere lagkamerat Derick Brassard fire minutters utvisning for høy kølle etter at han traff nordmannen rett i ansiktet.

Zuccarello trengte behandling på benken før han kunne komme tilbake, men han spilte resten av kampen uten problemer.

– Jeg tror nok jeg overlever, var Zuccarellos svar etter kampen.

Ottawa Senators går nå videre til semifinale hvor de møter enten Pittsburgh Penguins eller Washington Capitals.