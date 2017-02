Martinsen scoret da Avalanche vant hjemme

(Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 4-0) Med et stormløp fra egen forsvarssone sørget norske Andreas Martinsen for å hjelpe Avalanche til hjemmeseier.

Martinsen stakk utenfor venstrekanten og satte et perfekt skudd mellom beina på en udekket Carey Price i Montreal-målet.

Etter mindre enn to og et halvt minutt, lå Colorado allerede over med 2–0.

Før Martinsens mål, hadde nemlig Mikko Rantanen også satt pucken forbi Price. Man skal ikke lete lenge for å få øye på finnen i tirsdagens statistikk.

Han scoret i alle periodene og sørget for tre av de fire Avalanche-målene.

Det siste ble altså signert nordmannen Martinsen, som fikk nøyaktig ti minutter på isen denne gangen.

Canadierne måtte dermed finne seg i å forlate Colorado uten en eneste nettkjenning.

