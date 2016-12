TORONTO (VG) (Toronto Maple Leafs - Coloraco Avalanche 1-3) Andreas Martinsen (26) var en lettet mann etter at han og lagkameratene i Avalanche slo tilbake og vant i Toronto i natt.

Ett døgn etter at Marthinsen & co ble knust 10-1 av Montreal Canadiens, så slo laget tilbake med en sterk borteseier.

– Dette smakte ekstra godt. Det var viktig for oss å komme tilbake å vise at så dårlige er vi ikke. Det tapet var direkte flaut. Det er det mest ydmykende jeg har vært med på - i alle fall i min profesjonelle karriere, sier Martinsen til VG.

– Montreal scoret på alt, og det var 6-0 etter ti minutter i første periode. Da er det tungt når man vet at det er 50 minutter igjen å spille i en av de kuleste arenaene i verden. Da føler man seg ikke så veldig stor, forklarer Martinsen som for øvrig strekker seg drøyt 190 cm over bakken.

Han møter VG i bortegarderoben i Air Canada Centre i Toronto som denne helgen har vært et lykkested for nordmenn.

Lørdag kveld debuterte MMA-fighter Emil Weber Meek i UFC i den samme arenaen med sier mot kanadiske Jordan Mein, og Martinsen kunne ikke være noe dårligere da han bidro til at den kanadiske storklubben Maple Leafs gikk på et tap.

– Jeg skulle veldig gjerne ha vært på UFC-stevnet her i går, men det kolliderte med vår egen kamp dessverre, sier Martinsen som faktisk ladet opp til NHL-sesongen med mye MMA-trening i Oslo.

– Det var for å få litt variasjon, og tåle litt mer juling. Det kom godt med det, sier 26-åringen og smiler.

FRA KRISETAP TIL SEIER: Andreas Martinsen fikk noen minutter på isen mot Toronto Maple Leafs og Matt Hunwick. Her er de i en duell i andre periode i Air Canada Centre i Troronto. Foto: Mattis Sandblad , VG

Han fikk litt over seks minutter på isen, og var ikke involvert i noen av scoringene. Seieren kom mye takket være fantastisk keeperspill av russiske Semjon Varlamov, og en frekk scoring av stortalentet Nathan MacKinnon ble det etterlengtede poeng i kassa.

MACKINNON-MAGI: Nathan MacKinnon avbildet noen sekunder før han setter inn 2-0 til Colorado Avalanche natt til mandag, norsk tid. Foto: Chris Young , AP

– Det var helt greit med istid i en kamp som dette. Jeg er egentlig fornøyd bare jeg får spille. Jeg er med å spille litt i undertall, og gjør den jobben jeg skal. Så lenge vi vinner, så klager jeg aldri, sier Martinsen.

– Dere hadde et par mann som utmerket seg her i dag...?

– Det sier jo litt når keeperen vår redder over 50 skudd. Det var mye fra distanse, men likevel. Det sier sitt når han har den statistikken der mot et så godt lag.

– Når Varlamov og MacKinnon er så gode, så er det nesten bare for oss andre å gjøre grovjobbern, lempe pucken videre og la dem ordne resten. Da har vi muligheten til å vinne hver kamp, sier Martinsen.

– Hva er egentlig målet deres for sesongen?

– Det er å komme seg til sluttspill. Vi har fått en tung start på sesongen, men med seier i dag og ny kamp om tre dager (hjemme mot Philadelphia Flyers, red anm.) så har vi muligheten til å plukke poeng fremover, sier Martinsen optimistisk.

I overtall tok Colorado ledelsen mot slutten av første periode da finske Mikko Rantanen satte pucken forbi Antoine Bibeau. Da hadde hjemmelaget skapt en rekke store sjanser uten å ta ledelsen.

Den andre perioden var målløs, men Colorado vant skuddstatistikken 15-10. De økte ledelsen til 2-0 etter 7.27 ut i tredje periode. Mackinnon lurte seg fri fra to motspillere, og dundret pucken forbi Bibeau. Hjemmelaget reduserte ikke før de hadde to mann i overtall og Jake Gardiner dundret inn en etterlengtet scoring foran hjemmefansen som nesten hadde gitt opp.

Med to og et halvt minutt igjen å spille øynet Leafs-fansen håp, men det ble knust da Blake Comeau satte pucken i tomt mål fra egen forsvarssone da det gjensto litt over et minutt og Leafs hadde tatt ut keeper Bibeau.

– Selv om det var pinlig i Montreal, så fikk vi i alle fall to seirer og to tap på denne roadtripen. Det er det som gjelder, og vi fikk vist at vi kan spille brukbart, sier Martinsen.