Martinsen kan være ferdig i Montréal

Andreas Martinsen (27) er satt på overgangslisten i Montréal Canadiens. Nå håper han en ny NHL-klubb vil ha ham.

Andreas Martinsen ble hentet til NHL-klubben Montréal Canadiens i vår.

Nå ser det ut til at at 27-åringens tid der er over. Mandag kveld ble han satt på waiver-listen, som betyr at andre NHL-klubber kan hente ham i løpet av de neste 24 timene.

– Jeg snakket med klubbledelsen i dag tidlig. De sa at de ville sette meg på waivers og det hadde ikke noe med campen eller noe, men de har for mange spillere i stallen, rett og slett, sier han til Nettavisen.

Les også: Martinsen hylles etter debuten: – Han er et «monster»

NHL-klubbene må registrere en 23-mannstropp for kommende sesong innen tirsdag kveld. Der er det nå tvilsomt om det vil være plass til Martinsen.

Hvis ingen andre klubber vil ha nordmannen, sendes han trolig ned til farmerlaget Laval Rockets i AHL.

Vil gi plass til ungguttene

Martinsen har to sesonger bak seg i NHL. Først i Colorado Avalanche, så i Montréal. Nå kan et tredje lag bli neste stoppested for 27-åringen.

– De har noen unggutter som hadde fortjent en plass. Han (Montréal-trener Marc Bergevin) regnet ikke med at jeg kom til å gå igjennom, men at jeg kommer til å bli plukket opp av noen. Så vi får se hva som skjer det neste døgnet, sier Martinsen til Nettavisen.

Han har vårt på isen i tre treningskamper før kommende sesong.

Fikk du med deg? Norsk 17-åring plukket opp av NHL-klubb: – Det ble tårevått

Håper på NHL

Martinsen håper noen i NHL signerer ham, men ser likevel ikke veldig mørkt på det å måtte spille i AHL.

– Jeg har ikke spilt så mye i AHL, men har vært nede en tur før, og det var en bra erfaring å få mer spilletid og mer selvtillit. Men jeg vil jo spille i NHL og føler at jeg er god nok til å spille i NHL, forteller han.

Martinsens lønn kommer ikke til å bli påvirket, om han må ned i divisjonene.

Les også: Fra vrakgods til NHL-monster