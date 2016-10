Mål og assists for Zucca i hjemmeseier

(New York Rangers - San Jose Sharks 7-4) Mats Zuccarello noterte seg for både scoring og assists da hjemmelaget slo San Jose Sharks.

– Det er ikke alltid man har mål eller assist, så det er hyggelig, kommenterer Zuccarello tørt til Nettavisen etter kampen.

Gjestene fra California jaktet sin tredje seier på rad, men Rangers satte ettertrykkelig stopp for den rekken.

12 minutter etter start var Zuccarello tredje sist på pucken før Marc Staal satte inn kampens første mål. Ett minutt før pause utlignet Logan Couture for gjestene i overtallsspill.

Syv mål på elleve minutter



I andre periode sørget Rick Nash for at Rangers igjen gikk opp i ledelsen, da han satte inn 2-1-målet etter drøyt fire minutter. Halvveis i perioden økte Chris Kreider til 3-1 mens vertene var i overtall.

Deretter gikk det nesten 19 spilleminutter før det var Brent Burns' tur til å redusere for gjestene, litt over ni minutter ut i den siste perioden. Gleden var kortvarig, og få minutter senere kom det to Rangers mål med bare 21 sekunders mellomrom.

Kevin Hayes scoret først, tett fulgt av Jimmy Vesey, med Zuccarellos andre assist.

Spol fram halvannet minutt, og igjen er det Brett Burns som får nettkjenning og reduserer til 5-3. Joe Pavelski sørger for at gjestene bare ligger ett mål bak med fire og et halvt minutt igjen å spille.

Åpent mål

Men i kampens to siste minutter sørger Rangers for at det ikke er tvil om hvem som var sterkest i New York. Zuccarello snapper opp pucken og setter elegant et skudd fra midtbanen inn i et åpent Sharks-mål. Til slutt er det Michael Grabner som fastsetter sluttresultatet til 7-4.

Med totalt elleve mål – sju av dem i den siste perioden – ble det en målfest som hjemmepublikummet og Rangers kunne glede seg over. Med scoring, to assists og 16.06 minutter på isen har norske Mats Zuccarello også god grunn til å være fornøyd.

Men selv om laget viser gode takter nå, understreker han overfor Nettavisen at sesongen bare så vidt har begynt.

– Vi har bare spilt tre kamper. Vi har spilt bra, men det er en lang sesong og selv om vi har spilt bra i tre matcher nå, vet man aldri hva som kan skje. Det gjelder å ha fokus på neste kamp, sier Zucca.

For Sharks ble møtet i New Yorks en kalddusj, og laget måtte til slutt gå slukøret av banen og ta den lange turen vestover og hjem til San Jose.