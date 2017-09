ARLINGTON (VG) Når du er en skarve 18-åring fra Lørenskog og plutselig er rekkekamerat med en av NHLs største stjerner er det fort gjort å bli lettere stresset.

– Treneren plasserte meg i rekke med Aleksandr Ovetsjkin de første dagene på trening fordi han ønsket at jeg skulle forstå at selv om det er superstjerner så er de også bare vanlige folk som ønsker å hjelpe deg, forteller Kristian Røykås Marthinsen til VG.

Vi møter ishockeyspilleren onsdag ettermiddag, amerikansk tid, i det han er i ferd med å sjekke ut av hotellet han har bodd på den siste uken i Arlington, Virginia, like utenfor USAs hovedstad Washington, D.C.

I Kettler Capitals Iceplex, to minutters gange unna, har han hver dag i en uke vært på isen med stjerner som nettopp Ovetsjkin. Russeren er kaptein på Washington Capitals, laget som i juni draftet Røykås Marthinsen, som da ikke en gang hadde rukket å bli myndig.

NHL-laget hadde fått øynene opp for det norske stortalentet, som til daglig spiller for svenske Almtuna, hvor han debuterte på seniornivå forrige sesong, under U-18 VM i mai. De plukket ham opp som sitt siste valg i årets draft.

Bare 19 nordmenn har opplevde å bli draftet av en NHL-klubb før Lørenskog-gutten. Enda færre har faktisk vært på banen i verdens beste ishockeyliga.

– Det er veldig mange som drømmer om en slik sjanse, men ikke så mange får det. Jeg skal gjøre alt for å ta vare på den.

DRAKT: Målet til Kristian Røykås Marthinsen er å en dag kunne gli ut på NHL-isen iført Washington Capitals røde drak. Foto: JOSTEIN MATRE/VG

Da er det ingen dårlig start å spille i rekke med Aleksandr Ovetsjkin, som syv sesonger har scoret over 50 mål i NHL, ingen dårlig start. Selv om det bare er snakk om en uke på trening.

– Det har vært veldig kult og spennende. Det er jo spesielt å se Ovetsjkin på TV hver dag, og så skal man plutselig på isen sammen og jeg får råd av ham, sier Røykås Marthinsen, og fortsetter:

– Jeg var jo litt usikker på forhånd. Man vet ikke hva som venter. På flyet over hit drev jeg og tenkte «hva om jeg har glemt å pakke med meg noe jeg trenger?». Man blir jo helt gæer'n. Da jeg kom fikk jeg utdelt skjema med oversikt over uken, og da så jeg at jeg skulle være i rekke med Ovetsjkin. Man blir jo litt nervøs da.

RUSSEREN OG NORDMANNEN: Her er Capitals-kapteinen Alexandr Ovetsjkin i duell med Norges største ishockeystjerne New York Rangers Mats Zuccarello under en kamp i 2013. Foto: Kathy Willens , AP

Røykås Marthinsen har vært over en gang tidligere i sommer på en såkalt utviklingsleir med flere andre av de unge nykomlingene. Egentlig skulle han nå i september vært på en ny slik treningsleir i Florida, men det satte orkanen «Irma» en stopper for.

Dermed ble det i stedet en uke sammen alle lagets beste spillere. Totalt har de vært 65 med på denne samlingen. Stallen skal krympes til 25 innen sesongstart. Konkurransen er med andre ord beinhard.

– Men samtidig har folk vært hyggelige. Vi har gått ut og spist middag sammen på kveldene, sier 18-åringen, som var samlingens yngste spiller.

– Ikke umulig



FIKK KØLLER: I løpet av oppholdet i USA fikk Røyås Marthinsen seks køller spesiallagd for ham. Køllen fremme til venstre er en av dem, og har navnet hans inngravert på håndtaket. Foto: JOSTEIN MATRE/VG

Nordmannen har vært gjennom en uke med mye tøff trening. Fysiske tester, utholdenhetstester og mye skøytegåing. I NHL er banen mindre enn i europeisk ishockey, tempoet er høyere, spillernes teknikk mer slepen og fokuset på detaljer – av alle slag - større.

– Det har vært intenst, men jeg har lært mye. For eksempel å spille på mindre flater og å tenke raskere. Jeg føler absolutt at jeg har utviklet meg på denne uken.

Høyrevingen har likevel ingen urealistiske forventinger om å bryte inn i stallen allerede i år. Washington Capitals har nå retten til å tilby ham kontrakt i løpet av de neste tre årene. Da kan han i teorien endte havne rett i stallen deres, eller hos et av lagets to farmerlag. Målet nå er en god sesong i Sverige, slik at han er et steg nærmere drømmen om NHL neste år.

– Målet er helt klart å spille NHL. Det er et stykke opp til de største stjernene, men etter en uke her synes jeg ikke det virker umulig.

Justin Bieber?



Tilbakemeldingene fra lagledelsen har ikke vært altfor mange, noe som ikke er unaturlig når man er så mange. Likevel følte Røykås Marthinsen at Brian MacLellan, som er såkalt general manager i klubben, kom med oppmuntrende ord.

– Han sa at han kunne se at jeg litt anspent de første par dagene, men at det gikk bedre utover uken. Det er jeg enig i, sier Røykås Marthinsen, hvis cap, som sitter bak frem oppå den lyse luggen, avslører hvem favorittspilleren er:

«Zuccarello 36» står det på capsen.

– Jeg ser opp til ham. Han har gått litt samme vei som meg, via Sverige, og han er både en bra person og en bra spiller.

FREMTIDIG FAN: Denne mannen mente nordmannen lignet på Justin Bieber, men ønsket 18-åringen lykke til på ferden mot en plass i verdens beste ishockeyliga. – We hope to see you play for them one day, som han sa. Foto: JOSTEIN MATRE/VG

Kanskje er det Kristian Røykås Marthinsen unge, norske og amerikanske, hockeyspillere vil se opp til i fremtiden. Da VG tok bilder av ham på tribunen på treningsbanen i Arlington onsdag var det et lag med smågutter som trente. En av foreldrene som fulgte med fra tribunen lurte på om nordmannen var berømt siden vi tok bilder av ham.

– Han er en norsk hockeyspiller som nettopp har blitt draftet av Washington Capitals, svarte vi.

– Wow, det er veldig bra. Gratulerer! Men jeg lurte et lite øyeblikk på om det var Justin Bieber, eller noe, ler mannen som spurte.