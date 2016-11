«Kong Karl» stoppet Zuccarello & co

NEW YORK (VG) (New York Rangers–Ottawa Senators 0-2) Erik Karlsson (26) er back, men har flere målpoeng enn Mats Zuccarello (29) til nå i NHL-sesongen.

Natt til mandag ble svensken og hans Ottawa Senators for sterke for Zuccarello og hans Rangers i Madison Square Garden.

Mens Sveriges kanskje største NHL-stjerne, Rangers-målvakten Henrik Lundqvist, ble sittende på benken gjennom hele kampen, markerte Erik Karlsson seg som vanlig sterkt.

SVENSK BACKHELT: Erik Karlsson. Foto: Derek Leung , AFP

– Vi er solide nå, sier Karlsson til VG i Ottawa-garderoben.

Han er to ganger, i 2012 og 2015, kåret til NHLs beste back, men Karlsson markerer seg sterkt også offensivt. Denne sesongen har han fire mål og 13 assists, til sammen 17 poeng, mens vår egen Mats Zuccarello har sju mål og åtte assists.

Les også: Zucca & co til sensasjonell World Cup-finale

– Jeg synes ikke vi slipper til Rangers så mye, sier Karlsson, halvt spørrende, og er i perlehumør.

I Ottawa kaller de Karlsson for «King Karl» (mens Lundqvist er «King Henrik» i New York). Svensken er på isen borti mot en halvtime i hver kamp. Til nå denne vinteren har han et gjennomsnitt på over 27 minutter.

Den siste uken har han forresten blitt omtalt for mer enn sitt hockeyspill. Forrige helg sto han nemlig for et veldig spesielt frieri da han ba kjæresten ut på pizza og gjemte en luksuriøs ring midt mellom ost og pepperoni. Instagram-bildene viser at ringen var gjemt i pizza-esken.

Les også: Sterk opphenting og seier for Rangers

– Hehe, ja, jeg har snakket mye om det der den siste uken. Ja, det var en pizza. Men nå vil jeg ikke snakke mer om det, sier Karlsson, fortsatt like blid.

Mats Zuccarello var på isen da Senators tok ledelsen 1-0 snaut to minutter inn i 2. periode. Jean-Gabriel Pageau scoret etter assists av Tom Pyatt og Zack Smith.

Fem minutter ut i perioden hadde Zuccarello en stor sjanse, men skuddet gikk rett på Ottawa-målvakten Craig Anderson.

Les også: De mistet pappa i en eksplosjon - nå hylles de av Zucca og Lundqvist.

Rangers klarte ikke å få mål i powerplay, og i stedet gikk Ottawa opp til 2-0 – mens Rangers var én mindre på isen. En Rangers-spiller prøver å rydde opp, men pucken traff dommeren - og Mark Stone dundret den forbi Rangers-keeper Raanta.

– De spiller tett, og så blir vi kanskje litt overivrige. Vi burde ha scoret et par mål, men de gir oss ikke så mye, sier Zuccarello til norske journalister etter 0-2 tapet.

Om fire hjemmetap på rad sier nordmannen:

– Det er kjedelig å tape hjemme, men det er kanskje tilfeldig.

Derick Brassard var tilbake i Madison Square Garden og ble hyllet som bare amerikanerne kan det. I fire år var han den mest populære karen i Rangers-garderoben, ble i sommer byttet mot svenske Mika Zibanejad, og møtte i natt for første gang sine gamle lagkamerater.

Les også: Sjekk Miller-effekten hos Rangers!

– Det er spesielt å være tilbake, innrømmet Brassard på forhånd.

Trioen Brassard, Zuccarello og Carl Hagelin var gode kompiser, og nå er altså bare nordmannen igjen i Rangers.

Zuccarellos lag står nå med 31 poeng etter 23 kamper. Ottawa har 29 poeng etter 22 kamper. Best i hele NHL er Montreal med 34 poeng på 22 matcher.

Resultater:

Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 4-1, Winnipeg Jets – Nashville Predators 3-0, Edmonton Oilers – Arizona Coyotes 1-2, Carolina Hurricanes – Florida Panthers 3-2, New York Rangers – Ottawa Senators 0-2, Philadelphia Flyers – Calgary Flames 5-3.