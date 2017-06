Hockeylegenden Jaromir Jagr søkte ny klubb på Twitter – sjekk hvem som svarte

Ishockeylegenden Jaromir Jagr (45) hadde ikke fått napp hos noen i sin klubbjakt foran neste sesong – før Hamar-klubben Storhamar ba NHL-stjernen ringe.

Tsjekkiske Jaromir Jagr, som vant OL-gull med Tsjekkia i 1998, er en av tidenes største ishockeyspillere.

Han debuterte i verdens beste liga, NHL, for snart 27 år siden. Siste sesong spilte han for NHL-klubben Florida Panthers. I VM på hjemmebane i Praha for to år siden ble han kåret til mesterskapet mest verdifulle spiller.

Han har tidligere uttalt at han kan og vil spille på internasjonalt toppnivå til han er over 50 år gammel. Men siden kontrakten hans med Florida Panthers utløp ved sesongslutt, har han tilsynelatende ikke vært ansett som særlig attraktiv.

Det har tydeligvis gått Jagr på nervene. I går ga han uttrykk for sin frustrasjon på Twitter: Ingen har kontaktet ham, hevder han – og ingen har svart de gangene han selv har ringt forskjellige klubber.

FA står for «free agent». Jaromir Jagr kan med den statusen forhandle med alle NHLs 31 klubber, der han vi spille i alle fall én sesong til. Han kan også velge å spille for en klubb utenfor NHL. For eksempel hardtsatsende Storhamar i den norske Get-ligaen.

Hamar–klubben var kjapp til å svare Jagr etter at han fra Florida publiserte sitt «nødrop» på Twitter litt over midnatt natt til fredag norsk tid.

– Det var en i Storhamars media-gruppe som fanget opp Jagrs Twitter-melding, og la ut svaret kjapt, forteller markeds- og arrangementssjef Mathias Saxrud i Storhamar.

– Vi vil vise at vi er litt frempå, tilføyer han.

«Gamlisene» på Hamar

Han innser at oddsen for at Jaromir Jagr skal taste telefonnummeret til klubbens administrasjonskontor er relativt høy. Storhamar-lederen ser imidlertid flere humoristiske sider ved Jagr-saken.

Klubben hentet foran forrige sesong da 44 år gamle Petteri Nummelin. Den finske hockeylegenden ble ingen «hit» på Hamar. Det ble heller ikke kanadieren Joey Tenute (34). Begge har forlatt klubben.

– Det har vært litt blest rundt det at vi har fått eldre spillere hit. Nå er stallen vår egentlig komplett. Men kommer Jagr og banker på døra, skal vi finne en plass til ham, sier Mathias Saxrud og humrer.

Jaromir Jagr tente etter alt å dømme ikke umiddelbart på Storhamars flørt. 19 minutter etter henvendelsen fra Hedmark, la han ut en ny melding på Twitter – med referanse til da han var veldig i vinden som «free agent» for 23 år siden.

Klubbledelsen i Florida Panthers er imidlertid kommet litt i stuss over Jaromir Jagrs tvitring. For det første pleier han ikke å være altfor ivrig i dette sosiale mediet, med et gjennomsnittlig antall publiseringer på én per måned. Men først og fremst hevder Florida Panthers general manager, Dale Tallon, at han har hatt daglige samtaler med Jagrs agent, den tidligere NHL-stjernen Petr Svoboda (51).

– Jeg skal prate med ham igjen i morgen, så jeg vet ikke hvor dette stammer fra, sier Tallon til ESPN.

Jagr mot Vålerenga?

HØYT PRISET: Jaromir Jagr har vunnet en rekke priser i NHL. Her i 1999 da tsjekkeren spilte for Pittsburgh Penguins. Foto: Andrew Wallace , Reuters

Jaromir Jagr skal ha trent på is i Panthers treningsanlegg i Florida så sent som torsdag formiddag.

Fra Hamar forteller Saxrud at Storhamar, med Patrick Thoresen (33) i spissen for alle klubbens nye spillere, skal ha sin første treningsøkt på is i CC Amfi den 31. juli.

Første og eneste treningskamp i hjemmearenaen – av totalt syv før seriestart i september – er mot Vålerenga 17. august.

– Så får vi se om det blir med eller uten Jaromir Jagr, sier Mathias Saxrud på telefon fredag morgen til VG.

PS! Jaromir Jagr scoret 16 mål og la 30 målgivende pasninger i løpet av 82 grunnseriekamper for Florida Panthers sesongen 2016/17.