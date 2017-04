TV 2-ekspert Bjørn Kristian Erevik ble overrasket over at Andreas Martinsen (26) i det hele tatt fikk sjansen i verdens beste hockeyliga.

Det er to år siden Martinsen kom til NHL-klubben Colorado Avalanche, og denne uken kan han skrive norsk hockeyhistorie med Montreal Canadiens:

For natt til torsdag norsk tid spiller Montreal den første i best av syv kamper mot Mats Zuccarello (28) og New York Rangers i 1. runde av NHL-sluttspillet. Zuccarello er bankers på Rangers. Og hvis Martinsen får istid i løpet av oppgjørene, blir det den første norske duellen i et NHL-sluttspill. Noensinne.

TV 2s hockeyekspert Bjørn Kristian Erevik hadde ikke sett for seg det scenarioet om du ba ham se i glasskula i 2015.

– Hele greia med Martinsen er jo et eventyr. Jeg må si at jeg ble overrasket da han gikk til Colorado, sier Erevik.

Enda mer overraskende var det kanskje at Montreal Canadiens hentet Martinsen fra Avalanche forrige måned. Dermed gikk den norske hockeyprofilen fra et jumbolag i en divisjon til et topplag i annen. Og nå er han med i jakten på det gjeveste i amerikansk hockey: Stanley Cup-trofeet.

– Han tok ikke bare vare på sjansen i Colorado, han viste seg god nok til å få interesse fra store klubber. Han representerer noe de ikke hadde i laget, sier Erevik – og sikter til Martinsens muskler og gode fysikk.

51-49 favør Montreal

Andreas Martinsen: Alder: 26 (født 13. juni 1990) Fødested: Bærum Høyde: 1,91 m. Klubber: Lillehammer (2007-2012), Leksands IF (på lån i 2009-2010), Düsseldorfer EG (2012-2015), Colorado Avalanche (2015-2017), San Antonio Rampage (2015-2016), Montreal Canadiens (2017–)

TV 2-eksperten håper 26-åringen får muligheten til å gi norske hockeyfans den duellen de ikke har sett før.

– Men det gjenstår å se. Det er ikke 100 prosent sikkert, men jeg tror jo han kommer inn, siden det er best av syv kamper, påpeker Erevik.

Montreal Canadiens har vunnet alle sine oppgjør mot New York Rangers denne sesongen. I den siste av dem fikk Martinsen sin debut. Resultatet? 4-1-seier og ros fra medspillere og treneren i etterkamp-intervjuene.

Les mer om det? – Martinsen er «et monster»

Det gjør at Erevik holder Montreal Canadiens som en knapp favoritt mot New York Rangers i NHL-sluttspillet.

– Men det er bare 51-49 i favør Montreal. Målvaktsspillet blir utrolig avgjørende. Carey Price er en potensiell matchvinner, sier hockeyeksperten om Montreals sisteskanse.

– Han er en kriger

Møter mellom Montreal Canadiens og New York Rangers denne sesongen: 14. desember: Canadiens – Rangers 5-4 21. februar: Rangers – Canadiens 3-2 4. mars: Rangers – Canadiens 4-1

Roy Johansen derimot, Norges forrige landslagssjef, har mest tro på Zucca og Rangers. Zucca ble for øvrig beste poengplukker for New York-laget denne sesongen. For tredje gang.

– Jeg tipper det, men det blir veldig jevnt. Det er jeg helt overbevist om, sier Johansen.

Mesternes Mester-Roy beundrer Martinsen g hans hockeyreise frem til i dag.

– Han er en kriger. Han har jobbet hardt for dette gjennom hele oppveksten. Han lever 100 prosent for hockey, og så har han truffet veldig på fysikken sin, sier Johansen.