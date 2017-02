Hjernerystelse: Tollefsen ute av spill lenge

Ishockeylandslagets kaptein Ole-Kristian Tollefsen (32) plages av hodesmerter og får ikke lov til å trene i det hele tatt – en uke etter at han pådro seg en ny hjernerystelse.

– Jeg har fortsatt vondt i hodet. Det vil ta minimum fem dager fra jeg er kvitt det, til jeg kan være tilbake, sier Ole-Kristian Tollefsen til VG onsdag.

Det er ikke første gang Norges VM-veteran og tidligere NHL-back «må ta det helt med ro» etter smeller mot hode og nakke. Ole-Kristian Tollefsen har imidlertid ikke anledning til å fortelle hvor mange ganger det har skjedd og hvilket nummer i rekken

Men han vil ikke kunne spille for klubblaget Färjestad i den svenske toppserien SHL på en stund.

– Dessverre blir han borte i lengre tid. Jeg regner ikke med ham før vårt medisinske støtteapparat bestemmer at han kan begynne å trene igjen. Uansett hva jeg sier, vil det være ren gjetning, uttalte Färjestads trener, Leif Carlsson, til Värmlands Folkblad forrige onsdag.

Samme dag hadde Ole-Kristian Tollefsen pådratt seg hjernerystelsen under trening med klubblaget i Karlstad. I dag, torsdag, spiller Färjestad hjemmekamp mot Karlskrona. Karlstad-klubben, med Norges landslagsback Jonas Holøs og keeper Lars Haugen, ligger på 8. plass i SHL med 14 lag.

Tollefsen, som har spilt 40 av 45 seriekamper denne sesongen, kommer ikke engang til å se den fra tribunen. Årsaken er at det ikke er å anbefale når det gjelder å bli frisk fra den siste hodesmellen.

24 timer etter at han blitt kvitt hodepinen, må han begynne et rehabiliteringsprogram bestående av fem faser eller trinn. Det første: «En «intensiv» test på treningssykkel. Dukker ikke symptomene på hjernerystelse – det vil si hodepine – opp igjen etter den i løpet av nye 24 timer, står neste trinn for tur.

Det er skøytetrening alene på isen, eller «idrettsspesifikke øvelser» (se info).

Bestått test, pluss null tilbakefall hodepine: Trening sammen med laget, med gul treningstrøye. Det innebærer at lagkameratene ikke har lov til å takle ham (Ole-Kristian Tollefsen er lagets desidert mest taklingsivrige ifølge Färjestads egen statistikk: 80 taklinger på 40 kamper).

Norges landslagslege, Ole Fosse, forteller til VG at en spiller risikerer å måtte gå tilbake to trinn i rehabilitetsprogrammet ved to tilbakefall på samme trinn. Gjenoppstått hodepine etter trening med resten av laget som ikke taklingsbar, kan altså medføre «restart» på treningssykkel.

Färjestad har igjen syv kamper – på drøyt to uker – av seriespillet, før sluttspillet. Tollefsen var utestengt i tre kamper etter en matchstraff da han ble skadet. Han kunne ha spilt kamp igjen mot Rögle sist lørdag, men det lille comebacket ble stoppet av hjernerystelsen.

Ifølge landslagssjef Petter Thoresen (55) meldte Ole-Kristian Tollefsen forfall til Norges tre kamper i Østerrike 9. til 11. februar på grunn av ryggplager «som han aldri hadde hatt før».