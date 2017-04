Hjemmetap for Rangers i sluttspillet

(New York Rangers - Montreal Canadiens 1-3) Andreas Martinsen & co. har skaffet seg et overtak over Mats Zuccarello og Rangers i NHL-sluttspillet.

Canadiens leder dermed 2–1 i oppgjøret som spilles som best av syv.

I stedet for å markere seg offensivt med scoring eller assist, satt norske Mats Zuccarello i utvisningsboksen da Canadiens gikk opp til 2–0 ved Shea Weber etter snaut åtte minutter av den siste perioden.

Da hadde Artturi Lehkonen lagt grunnlaget sent i andre periode etter drøyt 37 målløse minutter i New York.

Etter Weber la Alexander Radulov på til 3-0, og med snaut tre minutter igjen på klokken reduserte Brady Skjei for hjemmelaget.

Det ble ikke noe mer enn et trøstemål for Rangers, som nå ligger under i den første sluttspillrunden.

Men laget har en hjemmemulighet til på tirsdag, før det igjen er Canadiens som har fordelen av å spille på egen is, i egen by og ikke minst foran sitt eget publikum.

Zuccarello fikk nesten 22 minutter på isen denne gangen, men måtte også tilbringe fire minutter i boksen på grunn av høy kølleføring. Andreas Martinsen spilte ikke denne kampen for Canadiens.