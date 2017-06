Her slåss svenskene om NHL-tittelen

(Pittsburgh Penguins-Nashville Predators 6-0, 3–2 i kamper) Her ryker Viktor Arvidsson (24) og Carl Hagelin (28) i synet på hver andre. Nattens NHL-finale inneholdt et helsvensk oppgjør.

De svenske Pittsburgh-spillerne Carl Hagelin og Patric Hörnqvist har også i de tidligere finalene vært i bråk med sine landsmenn i Nashville.

– Jeg er på ingen måte overrasket. Det var sterke følelser ute på isen, sier Hörnqvist ifølge Aftonbladet.

FULLTREFF: Viktor Arvidsson får inn en fulltreffer på Carl Hagelin. I kampen gikk det verre. Pittsburgh slo Arvidssons Nashville med seks mål. Foto: Gene J. Puskar , AP

I slutten av tredje periode av finale fem smalt det. Penguins ledet stort og Hörnqvist havnet i tottene på Predators sveitser Roman Josi. Dermed smalt det også mellom Hagelin fra Södertälje og Arvidsson fra Skellefteå.

Begge kastet hanskene, endte i slåsskamp nede på isen, og fikk en velfortjent matchstraff. Det overrasket ikke Hörnqvist.

– Nei, virkelig ikke. Når det oppstår sånne situasjoner suger man tak i den første må ser og står opp for hver andre, sier Patric Hörnqvist som havnet i en høylytt krangel med Nashville-svensken Calle Järnkrok da sluttsignalet lød.

Järnkrok & co. kjente på frustrasjonen etter å ha gått fra 4–1 på hjemmebane (med tre svenske scoringer) natt til tirsdag til 6-0-tap tre døgn senere.

– Det står 6–0 og han går rundt og ... åh, vi sa ikke så mye, påstår Hörnqvist.

CROSBY ANGREPET: Sidney Crosby blir angrepet av P.K. Subban. Storstjernen svarte resolutt. Foto: Gregory Shamus , AFP

Også storstjernen Sidney Crosby havnet i slåsskamp i natt. Verdens kanskje beste ishockeyspiller ble holdt i benet av P.K. Subban og svarte med å dunke Subbans hode i siden tre ganger.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, han forsøkte seg på et slags UFC-grep der, sa Crosby etterpå.

Sidney Crosby & co. stelte i stand et nytt mareritt for den finske Nashville-målvakten Pekka Rinne i nattens NHL-finale. De regjerende mesterne leder når 3–2 i kamper og har fått første matchball foran den sjette Stanley Cup-finalen.

Rinne har nærmest stengt målet sitt i de to foregående kampene som begge gikk hjemme i Nashville. Borte i Pittsburgh har det vært mye, mye verre. I den første bortekampen slapp finnen inn fem mål på tolv skudd.

Torsdag var ikke tallene like graverende, men etter å ha sluppet inn bare to mål i hjemmekampen slapp han inn tre mål inn på ni skudd. Allerede etter 6.43 minutter sto det 2–0. Nashville-trener Peter Laviolette hadde ikke noe annet valgt enn å bytte målvakt til annen periode.

– Det var ikke bra. Det var ikke den starten på kampen vi var ute etter, og det ble ikke særlig bedre etterpå heller. Vi kunne helt klart ha gjort det mye bedre, slo Laviolette fast.