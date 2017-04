Her er «banditten» som ødelegger for Zuccarello

Lugging, tøffe taklinger og spark. Canadiske Steve Ott (34) gjør det han kan for å plage Mats Zuccarello (29) i sluttspillserien mellom New York Rangers og Montreal Canadiens.

Han har ikke scoret mål, han har ikke hatt målgivende, han har egentlig ikke vært involvert i scoringer i det hele tatt. Men likevel har Steve Ott gjort en særdeles viktig jobb i de så langt fire oppgjørene mellom New York Rangers og Montreal Canadiens i NHL-sluttspillets første runde.



Her til lands skulle det først og fremst handle om tidenes første norske duell i sluttspillet. Mats Zuccarello mot Andreas Martinsen. Med sistnevnte på benken de to siste kampene, er det andre ting som stjeler oppmerksomheten. For eksempel oppførselen til veteranen Ott.

I kamp nummer to i best-av-syv serien taklet han Zuccarello hardt inntil vantet, og startet for alvor «krangelen» dem imellom.

Se hendelsen

Zuccarello gjorde til sammen flest mål og målgivende i New York Rangers i grunnspillet av NHL-sesongen. Med 59 poeng på 80 kamper. Naturligvis er Montreal svært lite interessert i å la nordmannen fortsette poengsankingen. Det er grunnen til Ott bruker alle triks for å stoppe Oslo-gutten.

Beryktet



– Han er ute etter meg, sa Mats Zuccarello til Nettavisen allerede etter kamp nummer to.

Og slik har det fortsatt.

– Steve Ott er en av de beste i NHL på «mental krigføring». Han ble hentet til Montreal i vår for å plage motstandernes beste spillere, det sier Torgrim Bakke til VG.

Han følger den nordamerikanske ligaen tett og gjennom podcasten «NHL-prat» tar han for seg det som kryper og går i NHL-verdenen.

Nå har det gått fra kryping til klyping. For Steve Ott brukte nemlig kamp nummer tre mellom lagene til å lage nye overskrifter. Han tok tak i Zuccarellos mellomlange svarte hår, og dro litt i det. 171 centimeter høye Zucca likte dette dårlig, og tok for seg av den 12 centimeter høyere motspilleren.

Se hendelsen



«Jeg vet ikke hvorfor han gjør dette, men det er ikke noe rart han reagerer når noen prøver å fikse sveisen din», lød det fra de amerikanske kommentatorene på sendingen fra kampen.

– Dette var hysterisk morsomt, sier Torgrim Bakke. Som minner om at det i Otts stillingsbeskrivelse står at han skal gjøre Zuccarello forbannet.

Før tirsdagens kamp ble Ott konfrontert med hår-stuntet.

– Det er en kamp i kampen, smiler Ott mens han svarer i et intervju vist på NHLs hjemmeside.



– Hvor mykt er håret hans?

– Det kan du vel se selv, han er en kjekk gutt, melder han lattermildt.

– Bør få en suspensjon

Frem til kamp nummer fire natt til onsdag hadde det handlet om små stikk og litt tøffe taklinger. Men så skjedde noe som forandret noens syn på duellen «Ott vs Zuccarello»:

Førstnevnte løftet skøytene og gjorde en slags sparkebevegelse i retning nordmannen, idet Ott skal sette seg på benken.

Se den omstridte hendelsen her



– Så lenge han gjør ting innenfor regelverket, og det er rene taklinger, så er dette det vi vil se, sa Montreal-trener Claude Julien nylig om Otts spillestil.

Den siste situasjonen kan tolkes som utenfor.

– Den her med skøyta er rett og slett ganske stygg. Han kan og bør få en suspensjon for den, mener NHL-ekspert Torgrim Bakke.

Om Ott får suspensjon gjenstår å se. Hvis ikke er han garantert med når New York Rangers og Montreal Canadiens møtes til kamp nummer fem i Bell Centre i Canada natt til fredag.

Stillingen er 2-2 i kamper.