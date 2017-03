Fra vrakgods til NHL-monster

Han lyktes ikke i Sverige og ble vraket fra landslaget til Sotsji-OL, men har spilt flere grunnseriekamper enn Patrick Thoresen i verdens beste hockeyliga. Natt til søndag debuterte hundre kilo tunge Andreas Martinsen (26) med et brak for NHLs mestvinnende klubb.

– Gutten er et monster, uttalte Andreas Martinsens nye lagkamerat, Jordie Benn, om nordmannen etter at deres Montréal Canadiens hadde vunnet 4-1 over Mats Zuccarello og New York Rangers i Madison Square Garden i hjertet av Manahattan.

Seieren var franskkanadiske Les Canadiens femte på rad i NHLs grunnserie.

Rangers og Canadiens er to av klubbene fra «Originial Six»: Verdens beste ishockeyliga startet med seks klubber for hundre år siden. Canadiens er regnet som initiativtaker til etableringen i 1917.

Enorm oppmerksomhet



Montréal Canadiens har vunnet NHL-sluttspillet om Stanley Cup 24 ganger.

Ingen av ligaens 30 klubber (31 neste sesong) er i nærheten av å matche den rekorden. Montréal vant sist i 1993. Før det i 1986, med senere Frisk og Vålerenga-spiller Serge Bosivert.

Så å si alt Montréal Canadiens foretar seg er gjenstand for enorm oppmerksomhet. For eksempel da Claude Julien - som nettopp hadde fått sparken i Boston Bruins - nylig ble ansatt som ny sjefstrener for klubben. Eller da en av lagets spillere, Brendan Gallagher, ble intervjuet fra bilen av en radiostasjon på vei til morgentrening og ble stoppet av politiet for å prate i mobiltelefonen - på direkten.

Eller da Andreas Martinsen hadde gjennomført sin første treningsøkt med Les Canadiens etter overgangen fra Colorado Avalanche sist onsdag. Ved sitt avlukke i garderoben fikk han stukket 10 mikrofoner opp i ansiktet.

– Hva kan du tilføre laget?

– Størrelse og fysikk. Jeg skal spille mitt spill, uansett når jeg får sjansen. Dette er et neste skritt for meg. Jeg skal prøve å fighte meg inn (i laget). Det blir en tøff jobb, svarte Andreas Martinsen - ragende minst et hode høyere enn de pågående reporterne.

Norsk Montreal-ekspert



Større, sterkere og tøffere er nøkkelord for å forstå hvorfor topplaget Canadiens ville ha Andreas Martinsen fra bunnlaget Colorado Avalanche, der han var blant spillerne med minst spilletid.

Roy Ulvmoen er kanskje den nordmannen som kjenner Montréal Canadiens best. Slik ser han Martinsens rolle og fremtid i klubben:

• Martinsen ville vært nummer to på dette laget i antall hits (taklinger) om han hadde vært her hele sesongen. Det er nok en egenskap Canadiens så på når de «tradet» og som vil være en viktig del av spillet til Martinsen når han får spilletid.

• Claude Julien var kjent for å ha tøffe fjerderekker i Boston Bruins. Han liker fysisk hockey og spillere som behersker høyt tempo og puckinnehav. Martinsen - som spilte i fjerderekken mot Zucca & co - har disse egenskapene.

• Martinsen vil også være en «forsikring» ved skader, som da han nå kom inn for skadde Alexander Radulov. Han var sterkt delaktig med masse energi og noen fine taklinger. Han er ganske hurtig. Positivt fordi dette Canadiens-laget ønsker å spille raskt i banens lengderetning.

Treneren: God på skøyter



Montréal Canadiens byttet til seg Martinsen (192 cm/100 kilo) mot langt mindre Sven Andrigettho (178 cm/82 kilo) fra Sveits. Det gjenstår 16 av totalt 82 kamper før sluttspillet starter. Tyngde og taklingsstyrke vil være avgjørende i alle kampene om idrettens styggeste trofé, mener Montréal Canadiens general manager, Marc Bergevin.

New York Rangers har fått kritikk for ikke å satse mer på det. Noen mener fart, smidighet og utholdenhet - les smartness og Mats Zuccarello - vil vinne cupen i juni, andre sverger (enkelt uttrykt) til «det klassiske» som Andreas Martinsen er en god representant for.

– Martinsen er en stor mann som er god på skøyter. Han er veldig fysisk og skaper gode situasjoner (plays), sa Montréal-coach Julien etter nordmannens Canadiens-debut.

Det har tatt Andreas Martinsen så langt det er mulig å komme i hockeysporten; til Real Madrid (eller Barcelona, da) for å bruke et bilde som kanskje er lettere å forstå.

Tre bortekamper til



I en mindre sammenheng:

Andreas Martinsen har spilt 111 kamper i grunnserien i NHL. Det er fem flere enn Patrick Thoresen (33, nå Zürich) oppnådde for Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers (der Thoresen spilte 14 sluttspillkamper i 2008). Espen Shampo Knutsen spilte 207 for Mighty Ducks of Anaheim og Columbus Blue Jackets.

Åtte nordmenn har spilt i NHL. Martinsen er nummer fem på norgeslisten over antall spilte grunnseriekamper. Den toppes av Mats Zuccarello med 368, foran Ole-Kristian Tollefsen med 163.

Det er mildt sagt en sterkt prestasjon med tanke på at han måtte gjøre vendereis til Lillehammer fra Leksand på liganivå to i Sverige for syv år siden og scoret 33 mål i løpet av tre sesonger i tyske Düsseldorf, før han til overraskelse for mange fikk kontrakt med Colorado Avalanche for halvannet år siden.

Og at han ikke ble funnet god nok for Norges OL-lag i Sotsji.

PS! Montréal Canadiens tre neste kamper er også på bortebane, mot Vancouver Canucks natt til onsdag, Calgary Flames (natt til 10. mars norsk tid) og Edmonton Oilers (natt til 13. mars).