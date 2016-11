De mistet pappa i en eksplosjon. I natt ble de trøstet av Zucca og «King Henrik».

NEW YORK (VG) (New York Rangers-Florida Panthers 2-3) Mats Zuccarello (29) og Henke Lundqvist (34) måtte nøye seg med ett poeng mot Florida. Men etterpå scoret de høyt hos tre barn som nylig mistet sin brannmannsfar.

Michael Fahy (44) jobbet i New York Fire Departement. For snaut to måneder siden mistet han livet i en eksplosjon på jobb.

Barna Cormac (6), Anna (8) og Michael (11), samt mamma Fiona, fikk lov til å komme inn i Rangers-garderoben etter nattens kamp mot Florida Panthers.

Der fikk de møte to av de største stjernene, norske Zuccarello og svenske Lundqvist.

– Du er jo like høy som han der, sa Henke til storebror – og pekte på Zuccarello.

EKSPLOSJONEN: Michael Fahy og andre i New York Fire Departement rykket ut til det som skulle vær en gasslekkasje. Plutselig eksploderte bygget i Bronx. Det er mistanke om at det var narko-produksjon der. Foto: Mary Altaffer , AP

Nordmannen noterte seg for én assist i kampen, men Rangers klarte bare 2-2 etter full tid og overtid – og tapte så på straffeslag.

Det betyr at det har blitt bare ett poeng på de siste to kampene.

Enda verre: svenske Mika Zibanejad skal være ute i seks-åtte uker etter å ha brukket leggbeinet helt på slutten av kampen.

– Huff, jeg ville ikke se på. Det var visst ille. Og veldig synd. Han er en av våre viktigste spillere, sier Zuccarello til norske journalister i Rangers-garderoben.

Zibanejad scoret Rangers' 2-1 mål og var en konstant trussel når han var på isen.

Også Rangers andre «Z», Zuccarello, gjorde en god figur i det som var Henrik Lundqvists 700. kamp i drakten.

New York Rangers scorer desidert mest av alle NHL-lagene. Snittet er nå på fire mål pr. kamp. Nest best i ligaen er 3,2 mål i snitt.

Baklengsmålene er heller ikke sjokkerende mange, så Rangers har suverent best målforskjell.

– Vi har bra fart, hatt bra flyt og puckene har gått inn, sier Mats Zuccarello.

– Ikke minst har vi fire rekker som fungerer, fortsetter Norges hockeyhelt.

New York Rangers kom i natt hjem til Madison Square Garden etter fire bortekamper på rad. De ga først tre seirer, så tap mot Columbus fredag.

Chris Kreider sendte Rangers i ledelse etter pasning fra Derek Stepan. To Panthers-utvisninger gjorde at Rangers spilte lenge power play mot slutten av 1. periode – men uten å få mål.

JUBILANT: Henrik Lundqvist spilte i natt sin 700. kamp for New York Rangers. Foto: Bruce Bennett , AFP

Henke Lundqvist i sin 700. NHL-kamp måtte imidlertid se pucken forbi seg fem minutter før slutt i midtperioden. Det var Keith Yandle som ladet børsa og skjøt forbi svensken: 1-1.

Tidlig i tredje periode sendte så Mats Zuccarello pucken inn foran Panthers-målet. Der sto Mika Zibanejad. Pucken traff skøyta hans og gikk i mål. Dommerne studerte episoden og fant ut at pucken hadde søkt skøyta – og ikke omvendt. Dermed 2-1 til vertene.

Men Panthers kom tilbake. 7.54 ut i perioden utlignet Aaron Ekblad til 2-2 etter at pucken hadde skiftet retning foran Lundqvist.

Så ble tap i straffekonkurransen.

– Det er frustrerende å tape på straffer. Som målvakt spiller du en stor rolle, og jeg klarte ikke å komme opp med redningene som kunne avgjøre, sa Henrik Lundqvist.

Mats Zuccarello har vist klasse i høst. Han har nå sju mål og sju assists, til sammen 14 poeng på 19 kamper.

Gjestenes Jaromir Jagr er etter hvert blitt 44 år og er ikke like rask som før, men holder likevel koken, 26 år etter at han debuterte i NHL, før dagens Tsjekkia så dagens lys.

PS: Allerede natt til tirsdag spiller Rangers ny kamp, denne gang borte mot Pittsburgh.