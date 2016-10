Andreas Martinsen ble far foran NHL-premieren

Andreas Martinsen (26) ble far til en jente for en måned siden og mener foran Colorado Avalanches NHL-premiere natt til søndag at hans Denver-lag er bedre enn forrige sesong.

– Med det laget vi har nå, er jeg ikke i tvil om at vi går til sluttspillet. Stemningen i laget ha snudd. Vi spiller enklere, «rettere», med høyere fart, og har et bedre lag enn i fjor (forrige sesong).

BABYLYKKE: Andreas Martinsen og samboer Camilla Jørgensen med sin en måned gamle datter hjemme i Denver. Foto: Privat

Colorado Avalanches sjeftrener, Patrick Roy (51), en av tidenes beste NHL-keepere, sa brått takk for seg i august. Inn kom Jared Bednar (44). Kanadieren, som aldri tidligere har trent NHL-lag, har i løpet av kort tid satt «sitt» stempel på Martinsen & co.

5,3 millioner



– Det er blitt lettere for meg også. Jeg må bare sørge for at bena rører på seg hele tiden og gå inn «der» og spille fysisk, sier Andreas Martinsen.

VG intervjuer ham over telefon mens han sitter på et venteværelse i Denver sammen med samboeren Camilla Jørgensen for å få pass til datteren som kom til verden i USA 13. september.

100 kilo tunge Andreas Martinsen spilte, til ekspertenes overraskelse, 55 kamper for Colorado Avalanche sesongen 2015/16.

Han scoret fire mål og la syv målgivende pasninger. Det medførte at han fikk en ny ettårskontrakt, denne gangen en såkalt enveiskontrakt. Det innebærer at han vil få samme lønn – 5,3 millioner kroner – uavhengig om han får spille i NHL-laget eller blir «sendt ned» til Colorados farmerlag i Texas.

Tre sesonger i Tyskland Andreas Martinsen Født: 13. juni 1990 Høyde/vekt: 190 cm/100 kilo Sivil status: Samboer med Camilla Jørgensen, en datter (1 md) Klubb/årslønn: Colorado Avalanche/5,3 mill Tidligere klubber: Lillehammer, Leksand (Sverige), Düsseldorf (Tyskland/3 sesonger), San Antonio Rampage (AHL/10 kamper)

Forrige sesong hadde han en toveiskontrakt: Rundt en tiendedel av NHL-lønnen ved spill i farmerlaget i San Antonio i American Hockey League (AHL).

Matchvinner



– Jeg ville ikke fått enveiskontrakt hvis jeg ikke hadde spilt bra i fjor. Men det er om å gjøre ikke å bli mett. Jeg håper at jeg får spille alle 82 kampene i år (antall kamper i grunnserien). Jeg må bevise at jeg er verd enveiskontrakten. Hvis vi spiller dårlig, er jeg fort den som vil bli flyttet på, sier Andreas Martinsen.

– Jeg vil selvfølgelig spille her så lenge som mulig, sier han.

Andreas Martinsen har spilt i fem av Colorados seks treningskamper foran seriestarten hjemme mot Dallas Stars lørdag kveld Denver-tid. Stort sett sammen med Ben Smith (28), som kom fra San Jose Sharks i sommer, i den såkalte 3. rekken.

NY SJEF: Jared Bednar instruerer Mike Sislo og Andreas Martinsen under treningskampen mot Minnesota Wild (2-0) 4. oktober. Foto: David Zalubowski , AP

– Han er en senter som jobber hardt. Han er ikke så stor, men spiller fysisk. Vi har spilt bra sammen, sier Andreas Martinsen.

Han ble matchvinner da Colorado Avalanche slo Dallas Stars 1–0 i nest siste av seks treningskamper. De er ubeseiret i alle. Andreas Martinsen understreker imidlertid at treningskamper er treningskamper, «de betyr ikke så veldig mye.»

Svak finish 2015/16



– Det er egentlig bare de to siste som har vært mot ordentlige (fullverdige) NHL-lag. Men vi har en større bredde i laget sammenlignet med forrige sesong. Konkurransen i laget er tøffere. Tredje og fjerderekken er forsterket og vi har fått et par nye backer som gir den delen større bredde, sier Andreas Martinsen.

Han nevner spesielt Fedor Tyutin (33) som har spilt 12 sesonger i NHL. Russeren ble hentet fra Columbus Blue Jackets foran denne. I tillegg snakker han varmt om klubbens etablerte stjernespillere Nathan MacKinnon, Matt Duchene, den svenske kapteinen Gabriel Landeskog og Jarome Iginla.

MATCHVINNER: Andreas Martinsen scoret kampens eneste mål i Colorado Avalanches nest siste treningskamp mot Dallas Stars 5. oktober. Foto: Ronald Martinez , AFP

En svak avslutning i serien medførte at Colorado Avalanche ikke var blant de 16 lagene – av 30 – som gikk til sluttspillet om Stanley Cup forrige sesong. På spørsmål om hvor han vil plassere Colorado Avalanche – «12 til 16 eller 16 til 18?» - med tanke på sluttspillet våren 2017, svarer Andreas Martinsen «vi er nærmere enn det.»

Zuccas Rangers?



– Vi har utrolig mye talent i laget. Alle lagene er gode. Men jeg tror alle (Colorados spillere) har en god følelse. Det er en ny giv. Det er noe man kjenner. Det er gøy å komme på trening, og det er viktig, sier Andreas Martinsen.

Han mener Dallas Stars er «veldig sterke» og inkluderer Texas-klubben blant de fem han umiddelbart vil trekke frem som de antatt beste lagene.

– Du har Los Angeles Kings og Chicago Blackhawks, og Washington Capitals som var veldig bra i fjor. Så får vi se med Rangers, sier Andreas Martinsen om Mats Zuccarellos (29) New York-lag – uten å si mer om hva han legger i det.

PS! VG har plassert New York Rangers på 17. plass og Colorado Avalanche på 20. plass i sin ranking foran sesongstarten i NHL.