18-åring fra Sveits: Hetest i hockeyverden nå

Nico Hischier (18) fra landsbyen Naters i Sveits ble valgt først da NHLs 31 klubber sikret seg rettighetene til ishockeyverdens mest talentfulle unggutter i Chicago natt til lørdag.

– I morges følte jeg meg helt fin. Så, med en gang jeg gikk inn i ishallen her, steg pulsen og forble der. Det var masse følelser, fra det ene sekundet til det neste, uttalte Nico Hischier til New York Times da han kom ned fra podiet der han var blitt presentert som «nummer én totalt i NHL-draften».

Topp 10 i NHL-draften 1) Nico Hischier (18, Sveits) - New Jersey Devils 2) Nolan Patrick (18, Canada) - Philadelphia Flyers 3) Miro Heiskanen (17, Finland) - Dallas Stars 4) Cale Makar (18, Canada) - Colorado Avalanche 5) Elias Pettersson (18, Sverige) - Vancouver Canucks 6) Cody Glass (18, Canada) - Vegas Golden Knights 7) Lias Andersson (18, Sverige) - New York Rangers (byttet rettighetsvalg med Arizona Coyotes)

8) Casey Mittelstadt (18, USA) - Buffalo Sabres 9) Michael Rasmussen (18, Canada) - Detroit Red Wings 10) Owen Tippett (18, Canada) - Florida Panthers

Han er den første sveitseren som er blitt valgt først i «rettighetslotteriet » i NHL, som går for å være verdens desidert beste ishockeyliga.

Ingen norske spillere er aktuelle for draften i Chicago som fortsatt pågår. Neste år antas det at Mathias Emilo Pettersen (18), som neste sesong skal spille for Muskegon Lumberjacks i United States Hockey League, vil bli valgt tidlig i draften.

Marius Holtet (32) innehar «den norske rekorden» når det gjelder å bli draftet tidlig. Han ble valgt i andre runde som nummer 42 totalt i 2002.

86 målpoeng



Nico Hischier er født 4. januar 1999 i Naters, som ikke har egen ishall. Byen har drøyt 8000 innbyggere og ligger sør i Sveits mot grensen til Italia.

Sist sesong spilte han for Halifax Mooseheads i den kanadiske juniorligaen QMJHL, der han scoret 38 mål og la 48 målgivende pasninger i løpet av 57 kamper.

Han ble kåret til juniorligaens beste nykommer (rookie of the year).

Sesongen 2015/16 spilte han 15 kamper for den sveitsiske toppklubben Bern - samt syv kamper på liganivå to for Visp, som er byens nærmest Naters med ishall.

Siste sesongs Stavanger Oilers-spillere Dan Kissel og Mark Van Guilder skal spille for EHC Visp kommende sesong.

Nico Hischier ble foretrukket fremfor kanadiske Nolan Patrick (18) da New Jersey Devils benyttet sin rett til å velge først i den såkalte draften i NHL-klubben Chicago Blackhawks hjemmearena United Center.

Suveren i VM



NHL er en lukket liga, privat eid og ikke underlagt det internasjonale ishockeyforbundet, IIHF. Draften er et slags lotteri, der den for øyeblikket dårligste klubben - sportslig sett - i utgangspunktet velger først blant verdens antatt beste unge spillerne.

Ishockeyekspertene hadde foran siste sesong ikke Nico Hischier på toppen av sine rankinger over de heteste spillerne foran «rettighetslotteriet» sommeren 2017. Men de fikk øynene opp for ham etter hvert. Ikke minst under U20-VM i Montreal og Toronto ved årsskiftet 2016/17.

I kvartfinalen mot USA var han nær ved senke USA på egen hånd. Hischier scoret to mål for Sveits, som tapte 2-3 for VM-gullvinneren (USA slo Canada 5-4 i finalen).

USAs sjefstrener Bob Motzko uttalte at Hischier var den beste spilleren han hadde sett i turneringen, og at det føltes som hans spillere spilte i motbakke hver gang Hischier var på isen.

Allsidig idrettsutøver



Nico Hischier, som flyttet til Bern som 15-åring, går for å være kjapp, smart og veldig teknisk god. Selv mener han at en bred idrettslig bakgrunn er årsaken til at han nå er verdens heteste ishockey-tenåring.

– Jeg har stått mye på ski, jeg har spilt tennis og var med søsteren min på turning. Det har vært til stor nytte. Det hjelper å gjøre forskjellige ting, du trenger (å utvikle) forskjellige muskler, sier han i et intervju publisert på hjemmesiden til det internasjonale ishockeyforbundet.

Han har også spilt fotball og drevet med snowboarding.

Faren Rino er tidligere fotballspiller, moren Katja er gymlærer, Nicos eldre bror, Luca, spiller ishockey for toppklubben Bern, og søsteren Nina har også spilt volleyball på toppnivå.

PS! 15 spillere som er født i Sveits spilte i NHL siste sesong. Mats Zuccarello og Andreas Martinsen var eneste spillere fra Norge.