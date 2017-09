NHL-spiller åpner for Trump-protest

San Jose Sharks-spiller Joel Ward (36) sier nå at han vurderer å gå ned på kne under nasjonalsangen når årets NHL-sesong i ishockey starter.

Hundrevis av spillere, trenere og eiere i amerikansk fotball har den siste tiden protestert mot president Donald Trumps krav om at klubbene må sparke spillere som ikke står oppreist når den amerikanske nasjonalsangen fremføres.

Nå står både hockeysesongen og basketballsesongen for døren på det nordamerikanske kontinentet, og det er knyttet stor spenning til om de lydløse protestene mot presidenten vil spre seg også dit.

I et intervju med avisen The Mercury News sier nå ishockeyspilleren Joel Ward at han vurderer å gjøre som mange av idrettskollegene i NFL. Den canadiske 36-åringen, som er en av rundt 30 fargede spillere i NHL, sier at det å gå ned på kne «definitivt ikke er noe som skal utelukkes».

Den mye omtalte protestaksjonen startet i fjor da den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne under avspilling av den amerikanske nasjonalsangen. Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter.

President Trump har de siste dagene gått til kraftige verbalene motangrep mot NFL-miljøet – den største profesjonelle sportsligaen i USA. På et møte sist fredag sa han at enhver protesterende spiller var en «horunge» som burde få sparken.

– Seertallene for NFL har gått kraftig ned, med unntak av i forkant av kampene, da folk skrur på for å se om landet vårt blir vist mangel på respekt, tvitret Trump tirsdag.

Basketballstjernen LeBron James er blant dem som har kritisert Trump skarpt for utspillene. Nylig kalte han presidenten for «en boms».

(NTB)