Rangers rotet vekk ledelsen to ganger i ellevilt drama

(Ottawa Senators - New York Rangers 5-4, 3-2 sammenlagt) Mats Zuccarello (29) og lagkameratene så komfortable ut, men klarte å rote vekk seieren i nattens målfest.

De ledet både 2-0 og 4-3, men klarte ikke å riste av seg hjemmelaget Ottawa Senators. Canadierne leder nå 3-2 i kamper før neste kapittel i den superjevne serien spilles i Madison Square Garden i New York på tirsdag.

Men Mats Zuccarello og spillerne kommer nok til å undre seg over hvordan de klarte å stå tomhendt tilbake, da Kyle Turris dukket opp i spilleforlengelsen og satte inn 5-4.

Leste du denne? Zuccarello har fått mentor -og lederrolle i Rangers

Sjokkstart av Rangers



For det startet så oppskriftsmessig for Rangers. Starten på den første perioden må ha vært et aldri så lite mareritt for hjemmefansen i Canadian Tire Centre lørdag. Den var bare fire minutter gammel da Jesper Fast sendte gjestene i ledelsen etter glimrende spill i forkant av Brendan Smith.

MÅLRIKT DRAMA: Rangers måtte til slutt deppe over å ha tapt 4-5 i Canada natt til søndag. Foto: Marc Desrosiers , Reuters

Bare ett minutt og seks sekunder senere skulle Rangers øke. Senators mistet pucken i midtsonen, Nick Holden satte fart mot mål, og hamret inn 2-0. En drømmestart for newyorkerne.

Deretter skiftet kampen karakter. Senators våknet etter gjestenes sjokkstart og Rangers-keeper Henrik Lundqvist måtte tåle skudd på skudd mot eget mål. Til slutt kom den fortjente reduseringen ved Mark Stone, og lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Bakgrunn (VG+): Hvor god er Zuccarello?

33 sekunders mareritt

Senators fortsatte å kjøre på i den andre perioden. Belønningen kom etter åtte minutter og 17 sekunder. Erik Karlsson tok regien, fant Clarke McArthur, som videre spilte til Mike Hoffman. Han sørget for utligning bak en utspilt Lundqvist.

33 sekunder senere hadde Senators snudd kampen. Tom Pyatt sørget for 3-2 til vertene. Hjemmepublikummet var i himmelen.

Der var de i nøyaktig nesten ni minutter.

Leste du denne? NHL-ekspert: Zucca må få hvile

For litt ut av det blå utlignet Rangers. Michael Grabner snurret 180 grader rundt seg selv rett ved Ottawa-målet før han sendte av gårde et backhand-skudd. Det traff køllebladet til Ryan McDonagh som styrte pucken videre i mål og 3-3.

Dømte mål etter å ha sett video

I tredje periode plukket Jimmy Vesey opp en retur, centimetere foran mål. Alle trodde keeper vartet opp med en feberredning, men da dommeren fikk se videobildene dømte han for 4-3 til Zucca & Co. Pucken var tydelig over streken.

Les også: Zuccarello har spilt 100 kamper på åtte måneder – VM-døren åpen

Rangers var tilbake i ledelsen og det så ut som at det skulle bli kampens siste mål. Helt til halvannet minutt gjenstod. Da trykket hjemmelaget på for utligning og fikk betalt da Derick Brassard kriget inn 4-4 og sikret spilleforlengelse.

Der ble altså Turris den store helten for Ottawa Senators som nå leder 3-2 i kamper.