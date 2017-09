Myrvold legger opp igjen: – En kjip og vemodig avgjørelse

Anders Myrvold (42) gir seg i Vålerenga, og bekrefter samtidig at han legger opp. Han forteller VG om den kjipe avgjørelsen, og snakker om veien videre.

42 år gamle Anders Myrvold trente med Vålerenga i sesongoppkjøringen, og 1. september ble det klar at han skulle gjøre comeback. Men det varte ikke lenge.

I en pressemelding mandag, bare tre dager etter 3-4-tapet hjemme mot Storhamar i sesongåpningen, bekrefter Myrvold at han legger skøytene på hylla – igjen.

Den tidligere NHL og landslagsbacken hadde ikke spilt i toppserien på seks år da han entret OL-arenaen mot Storhamar, og fortalte VG at det var «veldig moro».

Men moroa skulle ikke vare veldig lenge. Han vedgikk etter kampen at han var usikker på om han kom til å spille hele sesongen, og la til at han ville ta én kamp om gangen, og så ble det med den éne kampen.

Spilte gratis



– Det var utrolig vanskelig når man engasjerer seg så veldig. Da jeg involverte meg skjønte jeg at det ikke kom til å bli bare én økt. Jeg kjente den gleden og entusiasmen, i tillegg til den driven trener Roy Johansen har, og det har vært en kul greie å være med på, selv om jeg skjønte for lenge siden at det ikke kom til å være gjennomførbart i lengden, sier Anders Myrvold til VG.

Han sier at det er en vemodig avgjørelse, ettersom involveringen i Vålerenga ble gjort på bakgrunn av glede og kjærlighet.

– Det er en kjip og vemodig avgjørelse fordi man vil være med å bidra i en så hardtarbeidende gjeng. Det er det man lever for som hockeyspiller.

Nå blir det fullt kjør og fokus på levebrødet som personlig trener. Der har han nok å styre med.

– Det er nesten ikke tid til å være borte, det er fullt opp fra morgen til kveld.

Myrvold legger til at det er lønnsomt arbeid, men forteller at han spilte for Vålerenga gratis, og sier at det er aldri var noen prat om betingelser eller snakk om kompensasjon for noe som helst.

– På ingen måte optimalt

I pressemeldingen under forklarer Myrvold avgjørelsen om å gi seg.

«Kjære hockeyfans og venner!

Det startet med en trening på is som ble til en uke! Så har vi tatt det ukesvis deretter! Det har vært en utrolig givende og herlig forsesong sammen meg gutta i enga! En ubeskrivelig deilig følelse å ta på seg Vålerenga drakta etter så mange år borte fra det!».

FERDIG I VÅLERENGA: Det ble bare den éne kampen for Anders Myrvold i Vålerenga-returen. Foto: PRIVAT

Slik starter Myrvold pressemeldingen hvor han tar sin avskjed med Vålerenga og isen. Han kommer etter hvert innpå at det har blitt for mye å balansere med ishockey, jobb og familie, og at det er det som ligger til grunn for avgjørelsen om å trappe ned.

«Hele prosessen har vært skikkelig inspirerende! Men denne tiden har også vært ekstremt hektisk!

Jeg driver en business hvor jeg trener firmaer! Dette har jeg prøvd å kombinere 100% ved siden av og komme tilbake på hockeybanen! Jeg har også en familie med lille Emilia på 2 år i spissen som jeg knapt har fått sett i denne perioden!

Det er på ingen måte optimalt!

Derfor takker jeg for denne fine tiden jeg har fått oppleve på hockeybanen sammen med Vålerenga gutta! Åpningskvelden med 5500 tilskuere i Gjøviks Fjellhall føler jeg er en verdig og god avslutning på en lang hockeykarriere med både nedturer og masse oppturer!»

– Bidro positivt



Vålerenga-trener Roy Johansen sier til VG at det alt i alt var en bra periode Myrvold hadde i klubben, og at 42-åringens avgjørelse ble møtt med forståelse.

– Vi var først og fremst overrasket over hvor bra han gjorde det på trening og i kampsituasjon. Han kom inn og bidro positivt med en voldsom entusiasme og med en profesjonell innstilling. Jeg har vært klar over situasjonen hans med jobb og alt det andre han har hatt å styre med, så vi har forståelse for at han ikke fikk alt til å gå opp, sier han.

– Han er 100% i absolutt alt han gjør, og når han da ikke lykkes i å kombinere det å være ishockeyspiller med jobb og andre ting ting slik som han vil, har både vi som trenere og lagkameratene hans forståelse for at noe må vike, sier Johansen.