Zuccarello vant norsk duell i New York

Mats Zuccarello og New York Rangers gikk seirende ut av den norske duellen natt til søndag i New York.

Etter en snuoperasjon i tredje periode ble det til slutt 4-2 seier til hjemmelaget.

– Det var vel ikke vår beste kamp, men vi gjorde det som skulle til for å vinne, sier Zuccarello til NTB.

Andreas Martinsen fikk derimot en marerittstart på kampen. Han hadde ikke vært på isen i mer enn et par sekunder da Kevin Klein ga hjemmelaget ledelsen.

– Det er selvfølgelig en tøff start på det første byttet, men det er ikke så mye man får gjort med det. Det er bare å nullstille, sier Martinsen til NTB.

I januar: Zuccarellos første mål på 16 kamper

Colorado slo tilbake etter scoringer av Gabriel Landeskog og John Mitchell. I tredje periode viste Rangers krefter og snudde kampen i løpet av fem minutter ved scoringer av Klein og Rick Nash. Kevin Hayes scoret det siste målet i åpent bur.

Ingen norsk scoring

Verken Zuccarello eller Martinsen tegnet seg på scoringslisten i kampen selv om sistnevnte hadde Colorados beste sjanse til å utligne midtveis i tredje periode.

– Jeg har vel egentlig halve målet åpen der, men pucken rullet litt og jeg fikk ikke ordentlig trykk i skuddet og la den rett i hansken på Lundqvist, sier Martinsen.

Dette var det andre møtet mellom de to nordmennene. Det første endte med 6-2 seier til Rangers og to målgivende for Zuccarello.

Leste du denne? Martinsen superfornøyd med sin nye rolle

I andre periode ble de to stående skulder mot skulder ved en dropp. Zuccarello, som er et hode lavere enn Martinsen, benyttet anledningen til å komme med noen kommentarer.

– Han mente han var sterkere enn meg på droppen. Jeg får gi ham den, sier Martinsen med et smil.

Veien videre

Martinsen, som debuterte i NHL forrige sesong, spilte sin kamp nummer 101 i verdens største hockeyliga. Han håper nå på fornyet kontrakt ved sesongslutt.

– Jeg føler at jeg har blitt mye tryggere i spillet mitt og alt er på måte ikke så stort og skummelt. Jeg er litt mer uredd enn jeg var i fjor, sier Martinsen.

Og han fikk også skryt av Zuccarello etter kampen, som er inne i sin sjuende sesong i NHL.

– Han har utviklet seg til en NHL-spiller så det har gått ganske bra. Han spilte bra, taklet og gjorde jobben sin, sier Zuccarello.