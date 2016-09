Zuccarello tapte finalen – Canada snudde kampen og vant World Cup

Canada tok hjem World Cup etter seier også i den andre finalekampen mot Mats Zuccarello og hans europeiske lagkamerater.

Det sammensatte Europalaget måtte vinne kampen etter å ha tapt den første finalekampen 1-3. De var under tre minutter unna seieren, men Canada snudde kampen helt mot slutten.

Det startet bra med en scoring av slovakiske Zdeno Chara etter vel seks minutter i første periode i kampen som også denne gang gikk for halvfulle tribuner i Air Canada Center.

Andre periode gikk uten scoringer, og Europalaget øynet sjanser for en tredje finalekamp lørdag.

Men to raske scoringer helt mot slutten av tredje periode satte en stopper for det. Patrice Bergaron satte pucken i nettet etter vel 17 minutter, og Brad Marchand sikret seieren da det var under ett minutt igjen av kampen. Da brøt også jubelen løs i hallen, der de fleste hadde begynt å innstille seg på en tredje finale, skriver TT.

Mats Zuccarello var på isen i 13.31 minutter av finalen.