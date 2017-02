Zuccarello scoret på straffe, men kunne ikke hindre tap

(New York Rangers - Montreal Canadiens) Mats Zuccarello (29) sørget for en perfekt start på straffene for New York Rangers, men da ingen av hans lagkamerater fulgte opp ble det tap mot Montreal Canadiens.

Det sto 2-2 etter tre perioder og forlengelse da Canadiens kom på besøk til Madison Square Garden tirsdag. Lagene scoret ett mål hver i første og annen periode.

I straffeslagkonkurransen var Zuccarello førstemann ut for Rangers. Et raskt og uventet skudd i nærmeste hjørne overlistet Canadiens-målvakt Carey Price.

Deretter var det derimot stopp for New York-laget. Mika Zibanejad, Derek Stepan, Jimmy Vesey og J.T. Miller misset alle i tur og orden på sine forsøk. Dermed fikk Canadiens' Paul Byron æren av å avgjøre kampen på den tiende straffen.

– Dette kan gi oss massevis av selvtillit, mente matchvinneren om den sterke borteseieren.

– Dette er en momentum-bygger for oss, la Canadiens-keeper Carey Price til.

Keeperhelt

– Vi spilte bra nok til å vinne denne kampen. Til slutt ble det avgjort på straffer, men vi hadde absolutt mulighet til å avgjøre før det. Vi jobbet knallhardt, men spilte mot et veldig godt lag. Det er mye positivt å ta med seg, men akkurat nå er jeg skuffet, sa Rangers-målvakt Henrik Lundqvist etter kampen.

Det var imidlertid hans keeperkollega i motsatt mål som ble kveldens største helt. Ikke bare reddet Price fire av fem straffer, men med kun fem sekunder igjen av forlengelsen vartet han opp med en feberredning av de helt sjeldne da Miller fikk muligheten fra kloss hold.

20.07 minutter var Zuccarello som vanlig blant spillerne med mest istid for Rangers.

Andreas Martinsen spilte 11.20 minutter i Colorado Avalanches 1-2-tap mot Los Angeles Kings.

(NTB)