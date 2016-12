Zuccarello satte straffe da Rangers vant

(New York Rangers - New Jersey Devils 3-2) Mats Zuccarello satte en av de avgjørende straffene da Rangers sikret seg seier mot New Jersey Devils.

«Djevlene» fra den andre siden av Hudsonelven hadde igjen tatt turen til Madison Square Garden i New York, men denne gangen ble det langt jevnere enn da de to lagene møttes for en uke siden.

I stedet for en overlegen hjemmeseier, ble det natt til mandag en sliteseier for norske Zuccarello og hans lagkamerater.

Devils åpnet med 1-0 i overtallsspill ved P.A. Parenteau etter drøyt fire minutter.

I andre periode utlignet Rangers ved Chris Kreider etter en assist fra Mats Zuccarello. To minutter senere gikk Devils opp til 2-1, takket være en scoring fra Miles Wood, men med et drøyt minutt igjen av perioden utlignet Derek Stepan for Rangers.

Tredje periode ble målløs, og dermed gikk kampen til overtid. Men heller ikke den utvidede spilletiden bød på flere scoringer, og det hele måtte til slutt avgjøres på straffe.

Zucca tok den første for Rangers og satte den trygt i Devils-målet. Deretter fulgte tre redninger og en bom, før Michael Camalleri satte en i mål for gjestene fra New Jersey. Kevin Hayes sørget for det som skulle vise seg å bli den avgjørende scoringen for Rangers.

Devils hadde riktignok en siste sjanse til å holde liv i oppgjøret, men Damon Severson bommet.