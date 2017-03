Zuccarello og Rangers mislyktes i toppkampen

(New York Rangers – Washington Capitals 1-4) De tok en tidlig ledelse på hjemmebane mot Washington Capitals. Men deretter gikk det nedover for New York Rangers.

Mats Zuccarello var på isen 18 minutter og 55 sekunder. Han var ikke involvert i Rangers-scoringen, men hadde to skudd på mål i løpet av kampen.

Det var Brady Skjei som sto for Rangers' eneste scoring – fem minutter ut i første periode. Ledelsen holdt seg frem til syvende minutt i andre periode, da Marcus Johansson utlignet for Capitals. Mot slutten av omgangen sikret Brett Conolly en 2–1 ledelse for gjestene fra Washington til pause.

Ett minutt ut i tredje periode scoret Marcus Johansson sitt andre mål for kvelden, før Capitals' Nicklas Backström avsluttet med kampens siste scoring mot slutten av perioden. Dermed ble stillingen 4–1 til Capitals.

Washington-klubben leder Metropolitan-divisjonen i NHL suverent med 91 poeng. Colombus Blue Jackets og Pittsburgh Penguins følger på de neste plassene med 84 poeng hver, mens Mats Zuccarello og New York Rangers innehar fjerdeplassen med 82 poeng.

Avalanche fikk gjennomgå mot Flyers

Colorado Avalanche hadde store problemer i borteoppgjøret mot Philadelphia Flyers natt til onsdag norsk tid. Kampen endte 4–0 til hjemmelaget.

Norske Andreas Martinsen var på isen i 12 minutter og 22 sekunder i løpet av oppgjøret, men verken han eller noen av de andre Colorado-spillerne klarte å sette pucken i mål.

Hjemmelaget bykset opp til 3–0-ledelse bare i løpet av de elleve første minuttene av første periode, med to scoringer av Wayne Simmons og én av Jakub Vorácek.

Jordan Weal scoret kampens siste mål, sju minutter ut i andre periode, og dermed endte kampen 4–0 til Flyers.

(VG/NTB)