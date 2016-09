Zuccarello og Europa sjokkerte USA: – Kjempebra

«Zucca»: – Det stolteste øyeblikket i karrieren min

JORDAL AMFI (VG) (Norge - Frankrike 2-1) Norges ishockeylandslag er klar for 2018-OL etter at backen Mattias Nørstebø i overtallsspill ble matchvinner to og et halvt minutt før slutt mot Frankrike.