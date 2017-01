Zuccarello med målgivende da New York Rangers snudde tapsrekke

Etter tre tap på rad ble det endelig seier for New York Rangers. Men for Mats Zuccarello fortsetter måltørken.

Toronto Maple Leafs ble slått 5-2 torsdag, og dermed er en tre kamper lang tapsrekke brutt for New York Rangers.

Tross de siste nederlagene har Rangers god bortestatistikk denne sesongen, beste i ligaen med 16 seire etter torsdagens kamp.

Laget gikk offensivt ut og pepret løs med 19 skudd på mål i første periode mot Toronto Maple Leafs, hvorav to gikk inn. Først scoret Brady Skjei med hjelp av norske Zuccarello, deretter utlignet Maple Leafs' Tyler Bozak, før Pavel Butsjnevitsj sikret 2-1-ledelse for gjestene til pause.

Rangers fortsatte kjøret i andre periode, med J.T. Miller først på scoringslista, før Zach Hyman svarte for Maple Leafs, slik at det sto 3-2 til New York Ranges ved andre pause.

Lagene spilte jevnere i tredje periode, men så senket Rangers' Michael Grabner hjemmelaget med to mål på rad og sikret 5-2-seieren.

Zuccarello fikk 19 minutter og 39 sekunder på isen, men klarte heller ikke i denne kampen å være sistemann på pucken. Måltørken har vart i 14 kamper nå.

Den svenske målvakten Henrik Lundqvist hadde før kampen sluppet inn 20 av 113 skudd på mål på tre kamper, men fikk likevel spille hele kampen. Som takk for tilliten reddet han 23 av 25 skudd.

– Du må bare prøve å jobbe hardt og være positiv. Det er den eneste måten for meg. Det er virkelig ingen snarveier for å komme seg tilbake på det nivået du skal være på, sa Lundqvist før kampen torsdag.

Kilde: NTB/VG