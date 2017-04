Zuccarello hylles fra alle kanter: Har fått mentor- og lederrolle i Rangers

(New York Rangers – Montreal Canadiens 3-1, 4-2 sammenlagt) Kort tid etter at Mats Zuccarello (29) spilte hovedrollen da Rangers fikset kvartfinale-billett i Stanley Cup-sluttspillet avsløres nordmannen viktige rolle i storlaget.

– Du merker Mats’ rolle i laget på isen. Han er selvfølgelig en av de som får mest spilletid. Han har vært der i mange år nå. Jo lengre du er der, og vinner poengligaen internt i laget, så vokser du i hierarkiet og er med «på toppen», sier Espen «Shampo» Knutsen – nå sportssjef i Vålerenga hockey og tidligere NHL-spiller – til VG.

Lederolle i Rangers



Mats Zuccarellos poengstatistikk i grunnserien fra 2013: Etter noen år hvor det gikk opp og ned fra 2010 til slutten av 2012/2013-sesongen, fikk Mats Zuccarello for alvor sitt gjennombrudd i New York året etter: 2013/2014-sesongen: 77 kamper, 59 poeng. 2014/2015-sesongen: 78 kamper, 49 poeng. 2015/2016-sesongen: 81 kamper, 61 poeng. 2016/2017-sesongen: 80 kamper, 59 poeng.

Ordene faller ikke mange timene etter at Zuccarello scoret to mål mot Montreal Canadiens i natt. Til slutt endte kampen 3-1. I den første best av syv-serien – av totalt tre for å nå Stanley Cup-finalen – gikk Rangers videre med totalt 4-2 i kamper.

Nordmannen var naturligvis den aller viktigste bidragsyteren til at de blå fra storbyen ikke måtte ut i en eventuell syvende kamp. Zuccarello har i lang tid vært en av lagets beste poengplukkere. Men hans andre rolle i Rangers-laget er ikke spesielt kjent fra før.

For ifølge NHL.com-skribent Dan Rosen – en mann som følger verdens tøffeste hockeyliga tettest – så består «lederteamet» i Rangers av stjernekeeper Henrik Lundqvist og kaptein Ryan McDonagh. De har med seg Rick Nash, Derek Stepan, Marc Staal og Dan Girardi i sine samtaler. Og en nordmann. Mats Zuccarello skal virkelig ha tatt steget opp i Rangers-hierarkiet.

Forvandling



– Det er utrolig hva slags innflytelse han har på dette laget. Dere i media ser hva han gjør på isen, men i garderoben er han en mentor for mange av våre angrepsspillere, på grunn av måten han spiller på – både størrelsesmessig og ferdighetsmessig. Han er ikke redd for noen. Det er flott å se at han blir belønnet her. Jeg er veldig glad på hans vegne, sier McDonagh til nhl.com.

– I år har han gått fra å bare være en av gutta til en av lederne i laget. Det viste han nå også. Det har vært morsomt å se den forvandlingen han har gjort. Han er en av våre beste menn og et av klubbens ansikt utad, sier Nash.

– Har tatt mer ansvar



Hvordan Mats Zuccarello jobbet seg tilbake etter den fryktelige hodeskaden, med kraniebrudd våren 2015 og som satte ham ut av spill de påfølgende sommermånedene, har imponert lagkameratene.

– Han er alltid et godt eksempel på isen, utenfor isen, og han hjelper alle de unge her. Jeg føler han har tatt mer og mer ansvar de siste sesongene. Han er en herlig fyr, og veldig godt likt i garderoben. Det er mange av guttene som lytter til ham, sier Jesper Fast.

Nå blir det et møte mot vinneren av Ottawa Senators ellers Boston Bruins i kvartfinalen. Senators leder 3-2 i kamper. De to lagene møtes i natt.

– For hockeyens skyld håper jeg det blir Ottawa. De spiller morsommere hockey enn Boston – og så er de fra Canada. Hvis ikke Rangers vinner så håper jeg et lag derfra vinner. Når det er sagt så tror jeg Rangers får det lettere mot Boston, så der er det større sjanse for å gå videre, vurderer en litt ambivalent Espen «Shampo» Knutsen.

