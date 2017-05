Mats Zuccarello (29) vil med seier over Ottawa Senators i NHL-sluttspillet natt til onsdag helt sikkert runde hundre offisielle kamper denne sesongen. Landslagssjef Petter Thoresen (55) håper likevel han kan spille for Norge i VM.

Norges mål: Kvartfinale Ishockeylandslaget gikk til kvartfinalen i VM i 2008, 2011 og 2012. Mesterskapet avvikles i mai hvert år. Mats Zuccarello spilte VM for Norge i Moskva i fjor, for første gang siden VM i Tyskland 2010. Ishockeylandslagets målsetting er å gå til kvartfinalen i 2017-VM som spilles i Paris (gruppe B) og Köln (gruppe A). I Frankrikes hovedstad møter Norge følgende nasjoner i det innledende gruppespillet: Frankrike (6. mai), Sveits (7.), Slovenia, Tsjekkia, Finland, Canada og Hviterussland (16. mai). De fire beste går til kvartfinale, gruppepillenes to dårligste lag rykker ned til 1. divisjon (B-VM). Danmark kan ikke rykke ned fordi de arrangerer VM neste år. Mats Zuccarello er ikke med i VM-troppen på 25 spillere (3 keepere, 8 backer og 14 løpere) som Petter Thoresen tok ut lørdag. Men han er påmeldt til VM. Fredag melder Petter Thoresen inn et visst antall spilleklare spillere, med åpning for at Mats Zuccarello - og andre ved eventuelle skader - endelig kan meldes inn som VM-spillere senere i mesterskapet. ¤ Sør-Korea og Østerrike ble forrige uke klar for 2018-VM.

– Ja, absolutt – hvis han har ork igjen og får lov (av New York Rangers), og alt mulig. Vi er ikke helt i mål og jeg skjønner det hvis det blir vanskelig å få til. Men han vil være et stort løft for oss, på isen og i garderoben, svarer ishockeylandslagets trener på VGs spørsmål om Mats Zuccarellos VM-skjebne.

Bakgrunn (VG+): Hvor god er Zuccarello?

Norge spiller første kamp mot vertsnasjon Frankrike i Paris førstkommende lørdag, og syvende og siste kamp i grunnspillet – før eventuell kvartfinale – mot Hviterussland 16. mai.

Så lenge som mulig



Mats Zuccarellos og New York Rangers ligger under 0-2 i kamper (best av syv) mot Ottawa Senators. Om Rangers snur oppgjøret og går videre, vil Zuccarello være uaktuell for VM.

– Vi har noen dager på oss. Men Rangers kan ikke gå videre i sluttspillet. Alle er imidlertid innstilt på å holde muligheten åpen så lenge som mulig, bekrefter Petter Thoresen og referer til spillerne og støtteapparatet når han sier «alle».

Zuccarello i VM i fjor: Ikke mer verd enn de andre

Norges landslagssjef har ikke lov til å kontakte Mats Zuccarello med spørsmål om han er VM-klar før New York Rangers' sesong er over. Da vil nok det avgjørende for svaret fra Rangers general manager Jeff Gorton være om han mener Zuccarello trenger umiddelbar hvile og derfor nektes Paris-tur.

Vant OL-kvaliken



Rangers-yndlingen Zucca er nemlig blant spillerne (i verden) som har spilt flest kamper denne sesongen, og foregående sesonger fordi Rangers siden finalesesongen 2013/14 alltid har tatt seg videre til og i NHL-sluttspillet.

Leste du denne? NHL-ekspert: Zucca må få hvile

Hvis ikke New York Rangers-trener Alain Vigneault hadde latt nordmannen få hvile de to siste kampene – av totalt 82 – i grunnserien, ville kampen natt til onsdag ha vært hans kamp nummer hundre.

Siden Mats Zuccarellos første offisielle kamp 1. september.

Den spilte han for Norge mot Kasakhstan (3-4) i OL-kvalifiseringen på Jordal Amfi. Dagen etter slo Zucca & co. Italia 4-1, før 2-1 over Frankrike 4. september sikret Norge OL-deltagelse i Sør-Korea i februar 2018.

Husker du? Zucca fikk OL-black out

(Saken fortsetter under Rangers-trener Vigneaults Zucca-ros)

Snaut to uker senere la Mats Zuccarello en målgivende pasning for Team Europa mot USA i World Cup i Toronto. Den var hans første kamp i den nye NHL-organiserte turneringen. Deretter fulgte fem til, inkludert to finalekamper mot Canada 27. og 29. september.

Husker du? Zucca hadde hjerneblødning - kunne ikke snakke

Hjemmeseier tirsdag og torsdag?



13. oktober scoret han sitt første av totalt 15 seriemål i sesongpremieren mot Brooklyn-baserte New York Islanders. Etter 80 grunnseriekamper toppet han for andre sesongen på rad New York Rangers' målpoengstatistikk med 59 målpoeng (15 mål/44 målgivende).

Foran sin sluttspillkamp nummer ni i løpet av 20 dager, har han scoret tre mål og lagt en målgivende pasning for Rangers i kampen om Stanley Cup sesongen 2016/17.

Leste du denne? Zuccarello har fått mentor -og lederrolle i Rangers

Bare backen Brady Skjei (med norske aner) har scoret flere (4) for Manhattan-laget i sluttspillet, der Rangers helst bør vinne de to neste kampene – begge på hjemmebane i Madison Square Garden – for å unngå «tidlig sommerferie».

PS! Mats Zuccarello spilte også treningskamper for Norge foran OL-kvalifiseringen og for Rangers foran sesongpremieren i oktober.