Zuccarello avgjorde mot Predators

(Nasvhille Predators - New York Rangers 1-2) Oppgjøret mellom New York Rangers og Nashville Predators gikk helt til straffer. Der ble Mats Zuccarello bortelagets helt.

Zuccarellos straffe førte til at New York-laget vant kampen 2-1.

Dermed trakk oppgjøret i Nashville trakk ut i tid, uten at det ble noe særlig målrikt av den grunn.

Rick Nash satte inn et mål for Rangers i første periode, før Mike Fisher utlignet for hjemmelaget i andre periode.

Nashville kontrollerte tredjeperioden, og noterte totalt 14 skudd mot bortelagets seks forsøk. Men da den endte målløs gikk kampen til overtidsspill uten at noen av lagene scoret der heller.

Tross et Rangers-overtak i overtidsspillet måtte kampen avgjøres på straffeslag.

Norsk avgjørelse

Hjemmelagets første forsøk av Ryan Johansen ble reddet av Rangers målvakt Henrik Lundquist.

Jimmy Vesey fulgte opp med scoring for Rangers, før Craig Smith gjorde et nytt forsøk for Predators, men bommet.

Dermed var kampen avgjort da Mats Zuccarello satte det fjerde straffeslaget i mål.

Rangers-keeper Henrik Lundquist trekkes av mange frem som den store helten etter seieren, etter at han noterte seg for 31 redninger.

Nordmannen var på isen i 18 minutter og 30 sekunder under kampen og hadde to skudd på mål.

Rangers har nå 22 seire på 33 kamper. Ifølge Reuters er det kun femte gang i klubbens historie at de når det antallet seire etter 33 oppgjør. Forrige gang de maktet det samme var tilbake i 1993/94-sesongen.

PS! Andreas Martinsen og hans Colorado Avalance møter Winnipeg Jets søndag ettermiddag lokal tid. Kampen går klokken 23 norsk tid.

(NTB)