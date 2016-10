NEW YORK (VG) (Rangers-Islanders 5-3) Mats Zuccarello var med og sørget for at New York Rangers fikk en god start på årets NHL-sesong.

De fire siste møtene med byrivalen Islanders har endt med tap for New York Rangers. I natt slo de knallhardt tilbake på hjemmebane: Og Mats Zuccarello var en av spillerne som klinte pucken i buret og bidro til høylydt jubel på tribunene og seier i Madison Square Garden.

– Deilig



– Det var deilig å få en seier. Det kommer aldri til å være perfekt så tidlig i sesongen, så alt i alt får vi være fornøyd, sier Zuccarello til Nettavisen etter kampen.

Zuccarello sørget for at Rangers gikk opp i 2-0-ledelse idet det var igjen knappe to minutter av andre periode. Scoringen fikk et allerede energisk publikum til å reise seg i spontan jubel. Den første scoringen til Rangers kom i første periode og var signert Michael Grabner.

Tredje periode startet derimot på brutalt vis for hjemmelaget med Islanders-scoring etter knappe 45 sekunder spilt. Drøye tre minutter senere scoret de igjen og utlignet til 2-2.

Sterkt tilbake



Deretter kom Rangers knallsterkt tilbake: Chris Kreider, Brandon Pirri og J.T Miller sikret seieren til tross for at Islanders ved Brock Nelson fikk et trøstemål når det var igjen drøye et minutt av siste periode.

Nattens kamp var første gang Rangers åpner sesongen på hjemmebane siden 2007.