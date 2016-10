NEW YORK (VG) (Rangers-Islanders 5-3) Rangers fikk den drømmestarten de hadde håpet på i NHL - de slo erkerivalen Islanders hjemme i Madison Square Garden. På scoringslisten: Mats Zuccarello (29).

De fire siste møtene med byrivalen Islanders har endt med tap for New York Rangers. I natt slo de knallhardt tilbake på hjemmebane, og det i selveste NHL-premieren.

Mats Zuccarello var en av spillerne som klinte pucken i buret da han satte inn 2-0-målet for Rangers. Brady Skjei ga nordmannen en pasning som han ekspederte videre, via en Islanders-skøyte og i buret.

– Jeg prøvde å sentre, men så ble det scoring. Det var ikke så mye annet jeg gjorde utpå der, sier en mellomfornøyd Zucca til Nettavisen.

– Deilig



– Det var deilig å få en seier. Det kommer aldri til å være perfekt så tidlig i sesongen, så alt i alt får vi være fornøyd, sier den norske NHL-stjernen.

Zuccarellos 2-0-scoring kom da det var igjen knappe to minutter av andre periode. Scoringen fikk et allerede energisk publikum til å reise seg i spontan jubel. Den første scoringen til Rangers kom i første periode og var signert Michael Grabner.

Tredje periode startet derimot på brutalt vis for hjemmelaget med Islanders-scoring etter knappe 45 sekunder spilt. Drøye tre minutter senere scoret de igjen og utlignet til 2-2.

Sterkt tilbake



Deretter kom Rangers knallsterkt tilbake: Chris Kreider, Brandon Pirri og J.T Miller sikret seieren til tross for at Islanders ved Brock Nelson fikk et trøstemål når det var igjen drøye et minutt av siste periode.

Nattens kamp var første gang Rangers åpner sesongen på hjemmebane siden 2007. Deres neste kamp spilles lørdag, skal Zucca og co krige på fremmed is borte mot St. Louis Blues.

Selv er nordmannen godt fornøyd med å ha startet sesongen med seier, og plukket sine første poeng.

– Det er alltid allright. Det viktigste er jo at man vinner kampen og får litt selvtillit.