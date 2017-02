Zucca på historisk straffe-topp

(Toronto Maple Leafs-New York Rangers 1-2 etter straffeslag) Mats Zuccarello (29) er helt i toppsjiktet over tidenes beste straffeskyttere i verdens beste ishockeyliga.

– Han koser seg, han bryr seg ikke. Han ler hele veien inn, sier TV 2s hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm (46) om Mats Zuccarellos alle - nær enestående - straffeslag for New York Rangers i NHL.

Med «hele veien inn» sikter han til sekundene fra Mats Zuccarello starter med pucken fra banens midtsirkel, og til slutt i regelen rundlurer motstanderens keeper i den obligatoriske straffeslagskonkurransen etter ordinær spilletid og en målløs spilleforlengelse.

Teleskopstang



Slik han gjorde det natt til fredag norsk tid på bortebane mot Toronto Maple Leafs, med danske Frederik Andersen (27) i mål. Det var Mats Zuccarellos 36 straffe i straffeslagskonkurranse siden han - med nummer 36 på spillerdrakten - debuterte i NHL sesongen 2010/11. Det ble hans 19 scoring, da han liksom vred pucken - fikst og «arrogant» - mellom bena på en knestående Andersen.

– Han er leken og oppfatter «ting» fortere enn andre. Han har «øyet» og er så kjapp, og så har han såååå lang kølle. Han er en liten bøtteknott (171 cm) med en to meter lang kølle; han trekker den «teleskopstangen» ekstra langt ut, svarer Ole Eskild Dahlstrøm og skratter på spørsmål om hvorfor «Zucca» oftest vinner den spesielle duellen mot motstanderkeeperne.

– Det er vanskelig å lese hva han vil gjøre, tilføyer Dahlstrøm.

Tidligere landslagsspillere Dahlstrøm har god bakgrunn for egne meninger når det gjelder dette. Han hevder å være tidenes mest effektive straffeslagsskytter for klubblaget Storhamar, uten at han dermed vil sammenlikne sin statistikk fra den norske toppserien med Zuccarellos i NHL.

Studerer straffekunsten



Ifølge verdens beste ishockeyligas statistikk er nordmannen fjerde beste - eller mest effektive - av alle spillerne i NHL som gjennom alle tider har tatt minst 30 straffeslag. Mats Zuccarellos uttelling er 52,8 prosent. Russeren Vjatjeslav Kozlov (44) som spilte 17 sesonger i NHL og la opp for syv år siden, scoret på 27 av sine 47 straffeslag - med en prosentuttelling på 58,7.

Svenske Jakob Silfverberg på 2. plass har scoret på 19 av 34 (55,9 prosent), mens T.J. Oshie har scoret på 38 av 70 straffeslag (54,3 prosent). Begge spiller i NHL sammen med Zuccarello nå. Silfverberg (26) for Anaheim Ducks og Oshie (30) for Washington Capitals.

Sportssjef Petter Salsten (51) i Norges ishockeyforbund tror Mats Zuccarello er lidenskapelig opptatt av «å studere» kunsten å sette straffeslagene i nettet. Han bruker tid på det, for å finne ut hva som fungerer. Salsten rader opp fire Zucca-varianter av straffeslaget.

Det i natt karakteriserer han som nytt.

– Han er lur og liksom foran de andre hele tiden. Han har en enorm presisjon og vet hva han skal gjøre. Det er egentlig helt vilt, slår tildigere landslagskaptein Petter Salsten fast.