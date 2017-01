Zucca og Rangers slo tilbake etter ydmykende tap

Etter tirsdagens utskjelte tap, kom New York Rangers seg igjen på beina i oppgjøret mot Philadelphia Flyers og vant 5-2. Mats Zuccarello bidro med assist.

Rangers imponerte langt mer enn i tirsdagens hjemmetap på 1-4 mot Sabres, og lå aldri under i bortekampen mot Flyers onsdag.

Les også: Rangers gikk på hjemmesmell

New York-laget tok ledelsen to minutter ut i andre periode ved Kevin Hayes etter en målløs førsteperiode.

De øvrige målene kom i en særdeles målrik tredjeperiode, som ble innledet med en scoring av Chris Kreider hvor Mats Zuccarello bidro med assist. Deretter scoret Michael Grabner to mål og Kevin Hayes sitt andre mål for kvelden for Rangers. Jakub Vorácek scoret to mål for hjemmelaget i tredjeperioden.

Les også: Slakter Zucca & co

Mats Zuccarello var på isen i 16 minutter og 48 sekunder under kampen og bidro med to skudd på mål.

Etter 1-4-tapet mot Sabres på tirsdag fikk Rangers nådeløs kritikk av New York Posts ishockeykommentator, Larry Brooks. Spillerne ble beskyldt for å ikke få til samspill eller å ville flytte på beina.