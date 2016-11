Zucca mot Nye Gretzky - stjernetreff i New York

Mats Zuccarello (29) mot «Nye Wayne Gretzky». Norges desidert største hockeystjerne spiller mot verdens for øyeblikket mest omtalte hockeystjerne i NHL i natt.

New York Rangers med Mats Zuccarello tar imot Edmonton Oilers med Connor McDavid - omtalt som sportens Nye Wayne Gretzky - i Madison Square Garden natt til fredag.

Rangers er formlaget Mats Zuccarello skal ifølge NHL.com spille i Rangersæ førsterekke sammen med Chris Kreider og Mika Zibanejad. Connor McDavid er i Oilers førsterekke sammen med Milan Lucic og Jordan Eberle. Edmonton Oilers har vunnet åtte av sine 10 innledende kamper, men har tapt de to siste. New York Rangers har vunnet syv av 10, og slått Tampa Bay Lightning 6-1 og St. Louis Blues 5-0 i de to siste.

Oppgjøret starter 24.00 norsk tid.

Det er snakk om en toppkamp.

Edmonton Oilers ligger på 2. plass bak Montreal Canadiens i NHLs totaltabell, New York Rangers på 4. plass - foran Alexander Ovetsjkins Washington Capitals på delt 5. plasspoengmessig.

Tidenes yngste kaptein



19 år gamle Connor McDavid er imidlertid nærmest i en klasse for seg når det gjelder oppmerksomhet og forventninger.

Bakgrunn: Gretzky: Her er den nye Gretzky

Den kanadiske tenåringen har allerede rukket å vinne VM-gull. Han scoret det første målet da Canada slo Finland 2-0 i VM-finalen i Moskva i mai og ble som histroriens yngste – 19 år og 266 dager gammel - valgt som kaptein for et NHL-lag for to måneder siden.

For Edmonton Oilers, klubben legenden Wayne Gretzky (55) ledet til fire seirer i sluttspillet om Stanley Cup. Gretzky var innehaver av 61 rekorder da han i 1999 la opp etter en 20 år lang karriere i verdens beste ishockeyliga, NHL.

Det er dette Connor McDavid er utpekt til å kopiere eller leve opp til. Han pådro seg brudd på kravebenet umiddelbart etter NHL-debuten og spilte bare drøyt halvparten av Edmonton Oilers' kamper. Connor McDavid scoret likevel 16 mål og la 32 målgivende pasninger i løpet av 45 kamper.

Til sammenligning ble Mats Zuccarello beste målpoengjeger i grunnserien (82 kamper) for New York Rangers med 61 målpoeng - 26 mål/36 målgivende - etter 81 kamper.

Denne sesongen har Connor McDavid scoret fem mål og lagt syv målgivende pasninger i løpet av de 10 første kampene.

Zucca på 6. plass



– Han er en annerledes spiller. Antakelig den beste jeg har sett, sier Connor McDavids svenske lagkamerat Adam Larsson til hockeysverige.se.

Mats Zuccarello har scoret fem mål og lagt tre målgivende på like mange kamper. McDavid er på delt 2. plass i NHLs totale målpoengliga, ett målpoeng bak Chicago Blackhawks Artem Anisimov (7 mål+6 målgivende) og Philadelphia Flyers Claude Giroux (2+11) som topper statistikken med 13 målpoeng.

Zuccarello ligger «bare» på delt 6. plass i Rangers's interne statistikk over mål og målgivende. Manhattan-klubben har pøst inn mål innledningvis (6-1 og 5-0 siste to kampene) og nykommeren Jimmy Vesey er toppscorer med seks mål.

Leste du denne? Zucca: Jeg er ikke mer verd enn de andre

Connor McDavid er toppscorer og desidert beste målpoengjeger i Edmonton Oilers, som i likhet med Zuccarellos Rangers er en stor overraskelse så langt.

Leste du denne? Million dollar hockey-baby

VG+ tippet foran sesongen at hverken Connor McDavids Oilers eller Zuccarellos Rangers vil være blant de 16 - av 30 - lagene som går til sluttspill om Stanley Cup.

Keeperduell

Toppkampen i natt er spesiell på mange måter, utover Connor McDavids tilstedeværelse.

Cam Talbot skal redde skudd mot sine gamle lagkamerater i Rangers for første gang siden han ble byttet bort til Oilers forrige sesong, etter å ha vært reservekeeper for Henrik Lundqvist i to år.

Lundqvist holdt buret rent for 60. gang da Rangers slo St. Louis Blues 5-0 natt til onsdag.

Bakgrunn (VG+): Kong Henrik

PS! Mats Zuccarello og Connor McDavid spilte mot hverandre i en treningskamp foran World Cup i Toronto i slutten av september. McDavids Nord-Amerika U23 vant 4-0 over Zuccarellos Team Europa, som gikk til finalen (tap 0-2 for Canada i kamper best av tre) i selve World Cup.