Zucca med «mirakel-utspill» etter bragd

Mats Zuccarello og Team Europe er i ferd med å gjøre spådommene til skamme under World Cup i Canada. Nå hylles 29-åringen for sin sentrale rolle i laget.

Mål og målgivende mot Tsjekkia i natt lar seg nemlig høre. Aftonbladets Mats Wennerholm skriver i sin spalte at «nordmannen var kveldens store profil da Europa-laget kvalifiserte seg til semifinalen». Han kaller Norges lille puckkunstner for «den store helten».

– Når de store nasjonene har tatt ut lagene sine, og Europa plukker ut de beste NHL-spillerne i Europa til et eget lag, så er han best… Det er ikke til å tro egentlig. Vi som følger ham er jo ikke overrasket. Mats har dette i seg. Han klarer å få frem kvalitet i spillet sitt gang på gang. Det er ikke en gang i ny og ne. Han er stabilt god på et høyt nivå, sier tidligere landslagsspiller og TV 2-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm til VG.

«Miracle on ice»

Da kampens store spiller ble spurt av NHL.coms Dan Rosen om laget kunne gå hele veien i den prestisjefulle turneringen, svarte Zuccarello:

– Altså, USA vant OL i 1980, gjorde de ikke?

Med klar henvisning til lekene i Lake Placid for 36 år siden, hvor USA slo storfavoritt Sovjet – midt under den kalde krigen. Det internasjonale hockeyforbundet skrev USA-seieren i 1980 som ishockeysportens «beste fortelling».

VG-blogg fra 2014: ALT om Miracle on Ice

– Mirakler kan skje, sier Mats Zuccarello etter bragden mot Tsjekkia i natt norsk tid.

Dahlstrøm er enig med Zuccarello i at mye må skje for at Europa-laget skal gå helt til topps. Dermed er referansen kanskje ikke helt presis, men i det minste relevant.

– For når man ser det laget Europa har, så er ikke det et lag som skal sette på plass USA med flere. De er underdogs. Det er det ingen tvil om. Men de har klart å motbevise ekspertene i to kamper, sier han til VG.

Anbefales: Dette er World Cup - som Zuccarello nå herjer i

Kan møte Lundqvist



Zuccarello og et håndplukket lag fra Europa, bestående av NHL-spillere fra Slovakia, Sveits, Tyskland, Slovenia, Østerrike, Frankrike og Norge, måler disse september-ukene før NHL-start krefter med de aller beste nasjonene i den såkalte World Cup. På andre siden av isen har USA og Tsjekkia vært så langt. Det har endt med to Europa-seire. I den siste gruppespillkampen venter Canada.

I den andre gruppen er det Russland, Nord-Amerika, Sverige og Finland som kjemper om avansement.

Aftonbladets Wennerholm mener Sverige og lagkompis Henrik Lundqvist etter all sannsynlighet venter i semifinalen for Zucca & Co. Kun syltynn teori står i veien, skriver han.

Europa-laget har klart det mot alle odds. Dahlstrøm er forsiktig med å spå hvordan dette vil gå videre.

– Europa har til de grader overrasket. De er jo ikke favoritter inn i turneringen. Når de klarte å slå USA i første fikk de en selvtillitsboost. Og når vi har en liten nordmann som spiller hovedrollen så blir det ikke noe bedre, eller mer spennende, sier Dahlstrøm.

PS: Europa møter Canada i siste kamp i gruppen onsdag. Deretter venter eventuell semifinale.

PS 2: 13. oktober åpner Rangers NHL-sesongen når de møter rivalen Islanders hjemme i Madison Square Garden.