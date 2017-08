Zucca inviterer til hockeyfest på Ullevaal stadion

ULLEVAAL(VG) Som ung drømte Mats Zuccarello (29) om å sette et frispark i krysset på Ullevaal. Nå får han iallfall muligheten til å spille ishockey utendørs på nasjonalarenaen.

– Jeg får sette en i krysset på «Henke» i stedet, sa Mats Zuccarello på pressekonferansen da han presenterte neste års planer om hockeyfest i Oslo.

Smilet satt løst da han slang stikk i retning sin nåværende lagkamerat i New York Rangers, Henrik Lundqvist (35). 11. august neste år står de på hver sin banehalvdel i «Henke og Zucca Summer Classic».



– Jeg tror det blir utrolig kult å spille hockey ute her på Ullevaal stadion. Jeg tror det blir en bra kamp, hvor ingen vil tape. Og det blir to lag fullt av NHL-spillere. Så mange Norge aldri har sett før, sier Oslo-gutten til VG.



De siste årene har han arrangert en veldedighetskamp i Stavanger. Den flyttes nå «hjem» til Østlandet og med ambisjoner om 25.000 tilskuere på fotballandslagets hjemmearena.

Som trekkplaster for hockeyfansen her til lands og over landegrensen, har Zuccarello hentet inn den ferske VM-vinneren og superstjernen Lundqvist.

– Da Mats spurte om jeg ville være med å arrangere neste års store happening her i Norge så var jeg ikke i tvil. Vi vil skape blest om ishockeyen, og samtidig inspirere andre og gjøre noe for en god sak, sier Lundqvist som viser til at hans «Henrik Lundqvist Foundation og «Zuccarellostiftelsen», sørger for at Oslo får stjernene på besøk neste sommer.

Slik blir kampen:

Sommervarme og vinteridrett

11. august er en måned før seriestart i den norske GET-Ligaen, og en del av sommerferien her til lands. Men årstiden skal ikke bli noe problem, skal man tro hovedpersonen selv.

– De gjør det i Los Angeles, så det skal vi få til. Det er profesjonelle folk på saken, forsikrer Zuccarello.

Arrangørene har leid inn folk fra Tyskland. En isflate vil bli lagt på oversiden av gresset, og skal kunne brukes i sommervarme. Teknisk sett skal publikum kunne nyte kampen i shorts og t-skjorte om været tillater det, iallfall ifølge Ullevaal stadions plan.

Fjorårets forsøk på å arrangere «Winter Classic» kjent fra USA ute på Fredrikstad stadion endte med kritikk for dårlig sikt og dugg. Det har Ullevaal fått med seg og vil ikke selge billetter nederst på tribunen.

– Jeg tror det blir kult det her. Vi skal iallfall gjøre vårt beste ute på isen. Samtidig blir det artister som opptrer og annen moro, sier Zucca.

– Det er noe helt spesielt med disse utendørskampene, og jeg har fått æren av å spille i flere allerede. To hjemme i New York og én i Philadelphia. Det er spesielt. Og det tror jeg det blir her også, sier Lundqvist til VG.

Vil skape interesse



Med ambisjoner om fullsatt tribune kommer også håpet om å generere interesse rundt ishockeyen i Norge. Det er også nordmannens plan.

– Håper det kan bli en «hockeyboost» her i Norge. Det tror jeg vi trenger.

Lundqvist tror det norske publikummet kommer til å få kamp om plassene fra hans landsmenn.



– Her håper og tror jeg det kommer mange svensker også. Det blir jo mange svensker, iallfall på mitt lag. Så jeg kommer til å forsøke å verve noen fans derfra, sier New York Rangers keeper. Som ifølge Zucca uansett kommer til å tape kampen på isen.



– Selvfølgelig. Jeg vinner.

Et forsøk på psykologisk krigføring i forkant av neste års duell, har Lundqvist lite tro på at fungerer.

– Han drømmer mye han der. Mats har mange visjoner, men det er ikke alt som har rot i virkeligheten, sier 35-åringen med et smil om munnen.