Zucca holdt liv i NHL-drømmen med Colorado-film

Mats Zuccarello (29) spiller tre av karrierens største matcher denne uken. Men hadde han vært der han er i dag uten «Mission Accomplished»?

Det er navnet på en hockeyfilm fra 2001, og det spørsmålet funderer Zuccarello på i en artikkel med tittelen «How We Play Hockey In Norway» på det amerikanske nettstedet The Players Tribune.

Der forteller den 171 centimeter høye Løren-gutten om oppveksten i Norge og veien til den store – og nå oppfylte drømmen – om spill i NHL, verdens tøffeste hockeyliga. Søndag ble også et nytt kapittel i historien Zuccarello skrevet, da han og Team Europa sensasjonelt tok seg til World Cup-finalen.

Ifølge Zuccarello er det én film og en tur til Sverige i 2001 som er vendepunktet i hans hockeykarriere.

Satset ekstra



FILMEN: Det var denne VHS-en Mats Zuccarello så om og om igjen for å motivere seg til å bli best mulig. Foto: AMAZON

For der, i en butikkhylle, fant han en VHS-film av Colorado Avalanches Stanley Cup-triumf det samme året. Han bønnfalt moren om å kjøpe den til ham. Og hun gikk med på det.

– For meg var det som å finne gull, sier Zuccarello.

– Jeg har sikkert sett den 1500 ganger. Jeg kan hele filmen utenat. Jeg er sikker på at hun (moren) gjør det samme, fortsetter han.

Zuccarello var 13 år da, og på denne tiden trente han to ganger i uken med ungdomslaget til Vålerenga i tillegg til noen utendørsøkter med kompisene. Etter videoinnkjøpet giret han opp satsingen.

«Hockey ble alt for meg,» forteller Zucca.

Viktig brikke



12 ÅR: Mats Zuccarello med pokal og medalje i Vålerenga-drakt etter seier i en svensk turnering. Da bar han samme draktnummer som forbildet Espen Shampo Knutsen: 41. Foto: Privat

Moren ordnet skøytetimer til sin talentfulle sønn. Senere meldte han overgang til Frisk Asker. I 2008 signerte han for svenske Modo. To år senere kom New York Rangers på banen og NHL-drømmen ble oppfylt. Så, i 2014, fikk han gjøre som heltene fra VHS-filmen gjorde 13 år før: spille Stanley Cup-finale.

Stanley Cup-finalen i 2001 sto mellom Colorado Avalanche og New Jersey Devils og ble avgjort i den syvende og siste kampen. Den svenske hockeylegenden Peter Forsberg var på vinnerlaget. Til The Players Tribune forteller Zucca at han forelsket seg i håndleddsskuddene hans. De to skulle senere gjenforenes – på banen – i Modo.

Zuccarello var svært sentral – og nest sist på pucken – da Team Europa tok seg til World Cup-finalen på bekostning av Sverige søndag. Onsdag morgen norsk tid spiller han den første av tre finaler mot storfavoritten Canada med blant andre Sidney Crosby i troppen.

Fakta om World Cup: • Spilles i Air Canada Centre i Toronto. • Turneringen er blitt arrangert to ganger tidligere, i 1996 og 2004. Den er en avlegger av Canada Cup (1976, 1981,1984, 1987 og 1991). • Turneringen besto av åtte lag: Canada, USA, Russland, Sverige, Finland, Tsjekkia, Nord-Amerika (U23-spillere fra USA og Canada) og Team Europa (NHL-spillere fra Slovakia, Sveits, Tyskland, Slovenia, Østerrike, Frankrike og Norge)

– Vi nyter øyeblikket og denne sjansen, sier Zuccarello ifølge kanadiske CBC Sports.

Bare Stanley Cup-finalen med New York Rangers i 2014 rager høyere i karrieren. Der ble det tap. For Zucca og Team Europa skal det godt gjøres å slå den dobbelte OL-gullvinneren Canada.

Tidligere NHL-proff Espen «Shampo» Knutsen sier det slik:

– Jeg vurderer deres sjanse for å vinne nesten til null.

PS: Den første kampen spilles klokken 02.00 natt til onsdag, den andre natt til klokken 02.00 og den siste natt til mandag klokken 01.00 (alle tidspunkt gjengitt i norsk tid).