Zucca etter Rangers-tap: – Vi spiller ikke bra nok

(New York Rangers - Columbus Blue Jackets 2-5) Mats Zuccarello & co. gikk på et solid tap på hjemmebane.

Nordmannen var ikke involvert i noen av scoringene, men bidro med tre skudd på mål i løpet av de drøye 18 minuttene han var på isen.

– Vi spiller ikke bra nok. Vi forsvarer oss for dårlig. De scorer ikke på sjansene sine, og Bobrovskij er god i mål også, og da blir det vanskelig, sa Zuccarello til Nettavisen etter oppgjøret og henviste til Columbus' russiske målvakt Sergej Bobrovskij.

Det var gjestene fra Columbus som førte an gjennom kampen. Det første målet ble satt av Blue Jackets' Alexander Wennberg etter bare ett minutt og to sekunder.

Rick Nash utlignet tre minutter senere for hjemmelaget, men med et mål av bortelagets Cam Atkinson ble stillingen 2–1 til Blue Jackets til pause.

I andre periode økte Blue Jackets ledelsen til 3–1 med Alexander Wennbergs andre scoring for kvelden.

Bortelaget fortsatte i samme spor i siste periode, med nok en scoring av Cam Atkinson og deretter Josh Anderson.

I kampens aller siste spillesekund satte Jesper Fast inn et trøstemål for Rangers og kampen endte 5–2.

– Vi har et bra lag. Vi skaper mye, men de har fire-fem «breakaways», og vi kan ikke forvente å vinne kamper da. Vi må heve oss. Vi må spille tettere. I dag var det ikke bra nok, sier Zuccarello.

