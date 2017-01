Zucca-assist i surt Rangers-tap

(Montreal Canadiens - New York Rangers 5-4) Bortelaget fra New York tok ledelsen i første periode, men endte opp med å tape 4-5 for Montreal Canadiens.

Det var en jevn kamp, der Rangers tross flere skudd på mål tapte oppgjøret.

Brandon Pirri satte pucken i mål for Rangers etter 12 minutter, men Canadiens slo tilbake tre minutter ut i andre periode, med scoring av Alex Galtsjenjuk.

Rick Nash hentet tilbake ledelsen tre minutter senere, men Brian Flynn utlignet for Canadiens under to minutter senere. Med scoring av J.T. Miller klarte Rangers å knipe tilbake ledelsen i siste minutt av perioden og det sto 3-2 ved andre pause.

Slakter Zucca & co: Gikk i søvne!

Lørdag spilte nordmannen Mats Zuccarello mest av alle angriperne, med over 20 minutter på isen, men ingen mål.

I tredje periode slo Canadiens til med tre mål på ett sminutt, ved Alexej Emelin, Max Pacioretty og Paul Byron. Da hjalp det lite at Derek Stepan, med assist fra Zuccarello, scoret kampens sist mål.

Samme i går: Zucca-assist da Rangers tapte

Zuccarello har nå spiste tolv kamper med til sammen tolv assist, men ingen scoringer.

– Jeg skulle gjerne ha sett Zuccarello avslutte mer, men han spiller bra, uttalte trener Alain Vigneault fredag, og roste nordmannen for bra spill og «utrolig hardt arbeid» på isen.