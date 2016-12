Zucca & co sier nei til OL-tilbud

Mats Zuccarellos (29) OL-deltagelse for Norge i Sør-Korea om 14 måneder henger i en tynn tråd. «Zucca» og NHL-stjernene nekter nemlig å gå med på klubbeiernes krav for å gi dem et par uker fri fra verdens beste liga i februar 2018.

– Forhåpentlig vil vi fortsatt være i stand til å bli enige om en avtale om deltagelse i OL. Vi mener det er viktig og vi tar det derfra, sier en pessimistisk Don Fehr til Canadien Press (CP).

Fehr er øverste sjef for NHL-spillernes fagforening NHLPA.

NHL har latt sine stjernespillere være med i OL de fem siste turneringene, siden første gang i Nagano 1998. I Sotsji-OL for snart tre år siden spilte New York Rangers' Mats Zuccarello for Norge, slik de 11 andre nasjonene stilte med sine beste spillere fra NHL.

Leste du denne i 2014? Zucca: Luksusbehandling i Sotsji-OL

Kjørt seg fast i blindvei



Bakgrunn: Zucca fikk OL-blackout

PS! Mats Zuccarello og hans New York Rangers spiller mot Carolina Hurricanes på hjemmebane i Madison Square Garden lørdag kveld klokken 19.00 norsk tid. Andreas Martinsen og Colorado Avalanche tar imot Dallas Stars i Denver natt til søndag klokken 03.00.

Ifølge CP har den siste «svingen» i stien på vei til OL-deltagelse for NHL-spillerne i Pyeongchang 2018 kjørt seg fast i en blindvei.

Årsaken er - i kortversjon - at de ikke vil forlenge nåværende arbeidsavtale med de private klubbeierne, som krever nettopp det for å gi dem OL-fri.

Den gjeldende løper ut 2019.

(Saken fortsetter under videoen av Zucca-show i NHL)

Eierne krever at den, i nåværende form, blir forlenget til 2025. Slik vil de unngå risiko for spillerstreik rett etter OL i Pyeongchang og sikre seg at klausuler om en slags tilbakebetaling av en liten del av spillernes lønn - i henhold til avtalen - består.

Fly og forsikring: 90 mill



– Samtalen med spillerne var veldig, veldig kort, sier Don Fehr med henvisning til sin presentasjon av NHL-eiernes krav overfor spillerne som representerer Zuccarello & co i NHLPA.

De avslo et krav om forlengelse av arbeidsavtalen nærmest før de hadde satt seg for å høre Fehr fortelle om klubbeiernes siste utspill.

Leste du denne lørdag (VG+)? Patrick Thoresen savner familien

Mye tyder på at de mener seg utsatt for lureri.

NHL-eiernes «egentlige» krav når det gjelder OL-deltagelse var at de ikke skulle betale premiene for spillernes ekstra OL-forsikring og flybillettene tur og retur Sør-Korea - etter at den internasjonale olympiske komite (IOC) ikke lenger var villig til å gjøre.

Tvisten ble av spillerne, som gjerne vil være med i OL, ansett som løst da det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) kom på banen og sa de de ville ta regningen på rundt 90 millioner kroner.

Februar beste NHL-måned



Men så viste det seg at eierne ikke var fornøyd med det likevel.

– Jeg kan ikke forestille meg at eierne i NHL er villig til å betale for å stenge i 17 dager, sa Gary Bettman i forbindelse med et møte i Toronto forrige.

Han er NHLs administerende direktør og taler følgelig de private klubbeiernes sak. De er først og fremst redd for å tape mye penger, som resultat av at OL-måneden februar er regnet som den beste inntektsmessig for NHL.

Bakgrunn: Andreas Martinsen superfornøyd med sin nye NHL-rolle

De mener også at tidsforskjellen mellom USA/Canada og Sør-Korea er lite gunstig med tanke på TV-overføring for rettighetshaver NBC, som også har NHL-rettigheter.