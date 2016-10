To Zuccarello-mål ikke nok for Rangers

Til tross for to scoringer av Mats Zuccarello, måtte New York Rangers se seg slått på bortebane. Carolina Hurricanes sørget for hjemmeseier med 3-2.

Den norske Rangers-stjernen var den første som fikk nettkjenning i kampen, som ble spilt i Raleigh i North Carolina. I overtallsspill drøyt åtte minutter ut i første periode sendte Zuccarello et skudd mot mål som ikke gikk inn, men etter nærkamp foran målet, havnet pucken igjen ute hos Zucca. På andre forsøk lyktes han.

Fire minutter senere utlignet Jeff Skinner for vertene. I andre periode var det Skinner som var først ute. Etter bare et halvt minutt sørget han for 2-1 til hjemmelaget. Zuccarello utlignet for Rangers drøyt halvveis ut i perioden.

Ett sekund før lagene gikk til den andre pausen sørget Bickell for at Hurricanes igjen hadde overtaket.

Den siste perioden ble målløs, og møtet i North Carolina endte dermed 3-2 for hjemmelaget.

Med to mål og rett oppunder 19 minutter på isen, var det ingen dårlig dag på jobb for Zuccarello, men det var altså ikke nok til å bære laget.